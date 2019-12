In Fvg i migliori vini bianchi autoctoni

Il Friuli Venezia Giulia si conferma terra di grandi vini bianchi da vitigno autoctono: lo sancisce la nuova Vinibuoni d'Italia 2020, la guida enologica edita dal Touring Club Italiano che ha posto la regione al primo posto in Italia in questa categoria. Ma sono tante le cantine d'eccellenza del Friuli Venezia Giulia menzionate nel volume, che è stato presentato in prima regionale a Villa di Toppo Florio a Buttrio (membro delle Città del Vino) nella serata organizzata da Comune, Pro Loco Buri e Vinibuoni d'Italia.

Tra i laboratori iniziali (incentrati sul confronto tra vini autoctoni friulani e piemontesi) e la cerimonia di premiazione 200 persone hanno partecipato all'evento conclusosi con un brindisi al positivo anno incentrato sulla promozione dell'enoturismo a Buttrio e dintorni.

"Un grande piacere - ha dichiarato il presidente della Pro Loco Buri Emilio Bardus - avere con noi gli amici di Vinibuoni d'Italia guidati dal curatore della Guida Mario Busso per un appuntamento così prestigioso che chiude idealmente un grande anno vissuto all'insegna dei nostri grandi vini tra Fiera regionale dei vini di giugno, Calici di stelle ad agosto e ora tale evento".

Parole condivise dall'amministrazione comunale rappresentata alla cerimonia dal sindaco Eliano Bassi e dall'assessore alla promozione turistica e Città del Vino Tiziano Venturini. "Felici per i tanti produttori presenti - ha commentato quest'ultimo - e giustamente premiati per la qualità dei loro vini. L'occasione è stata utile per invitare Vinibuoni d'Italia a scegliere anche prossimamente la nostra cittadina per eventi di rilevanza nazionale, visto che qui winelover ed enoturismi sono accolti con piacere: ci piacerebbe ospitare le degustazioni finali per la Guida 2021".

Nell'attesa il territorio si prepara a un altro grande appuntamento: Diana Candusso di PromoTurismoFvg, oltre al grande lavoro svolto con la Strada del vino e dei sapori, ha illustrato l'International Wine Tourism Conference (Iwinetc), il più importante evento mondiale per l’industria del turismo enogastronomico che ha scelto il Friuli Venezia Giulia come sede dell’edizione 2020. Attesi in regione a marzo 250 operatori del settore provenienti da tutto il mondo.

Spazio poi alla premiazione delle cantine che hanno ottenuto l'ambita Corona di Vinibuoni d'Italia oltre alle altrettanto prestigiose Golden Star, Corona del pubblico scelta da una giuria di winelover e gli attestati per le aziende Ecofriendly, con gli interventi dello stesso Mario Busso e di Stefano Cosma che hanno inquadrato sapientamente dal punto di vista enologico i riconoscimenti.

Ecco le aziende premiate con la Corona: Blazic, Borgo San Daniele, Ca' dei Faggi, Colle Duga, Colli di Poianis, Dri Giovanni Il Roncat, Ferruccio Sgubin, Jacùss, Keber Edi, Marco Felluga - Russiz Superiore, Muzic, Petrucco, Rodaro Paolo Winery, Ronco dei Pini, Scubla Roberto, Škerk, Specogna, Terre del Faet, Toros Franco, Valchiarò, Valentino Butussi, Venica & Venica, Vigna Traverso, Villa Parens, Vistorta, Zidarich Beniamino.

Aziende premiate con la Golden Star: Drius, Ferruccio Sgubin, Gradis’ciutta, Jermann, Kante, Kurtin, La Viarte, Livio Felluga, Livon, Lupinc, Pecorari Pierpaolo, Ronco dei Tassi - Vigna del Lauro, Tenuta di Angoris, Tenuta di Blasig.

Aziende premiate con la Corona del pubblico: Blazic, Ca' dei Faggi, Colle Duga, Dri Giovanni Il Roncat, Ferruccio Sgubin, Gradis’ciutta, Kante, Kurtin, La Viarte, Livon, Pecorari Pierpaolo, Petrucco, Rodaro Paolo Winery, Scubla Roberto, Škerk, Terre del Faet, Toros Franco, Valchiarò, Valentino Butussi, Venica & Venica, Vigna Traverso, Vistorta, Vosca, Zidarich Beniamino.

Aziende Ecofriendly: Blazic, Borgo San Daniele, Braidot Matteo, Bulfon, Cantina Produttori Cormòns, Castello di Buttrio, Castelvecchio, Colli di Poianis, Colmello di Grotta, Colutta Giorgio, Comelli Paolino, Cozzarolo Giovanni Battista, di Lenardo, Drius, Ferruccio Sgubin, Forchir Viticoltori in Friuli, I Clivi, Isola Augusta, Jacùss, Jermann, Keber Edi, La Sclusa, La Viarte, Lis Neris, Livio Felluga, Livon, Lupinc, Marco Felluga - Russiz Superiore, Marinig, Monviert, Murva - Renata Pizzulin, Muzic, Paraschos, Petrucco, Petrussa, Picéch Roberto, Pighin, Pitars, Pradio, Primosic, Rodaro Paolo Winery, Ronco dei Tassi - Vigna del Lauro, Ronco del Gelso, Ronco Margherita, Russian, Russolo Rino, San Simone, Specogna, Tenuta di Angoris, Tenuta Luisa, Toros Franco, Valchiarò, Venica & Venica, Vigna Petrussa, Vigne del Malina, Vigneti Pittaro, Villa de Puppi, Vosca, Zorzettig, Zorzon.