In Fvg tornano i brindisi di Calici di Stelle

Con l’estate torna finalmente Calici di Stelle, la più importante manifestazione enoturistica in programma in tutta Italia dal 29 luglio e fino al 15 agosto con decine d'iniziative tra cantine, vigne e piazze delle Città del Vino. Quest’anno all’insegna dell’eno-astronomia sono previsti tanti appuntamenti e spettacoli per ammirare il cielo di notte, sorseggiando ottimi vini in buona compagnia.

Calici di Stelle è un evento ultra ventennale promosso da Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, associazione nazionale che aggrega oltre 460 Comuni a vocazione vitivinicola. Per tutta la durata della manifestazione gli enoturisti potranno contemplare l'osservazione guidata delle stelle grazie ai volontari dell'Unione Astrofili Italiani, associazione con la quale è stata rinnovata la collaborazione e che promuove l'evento inserendolo nel calendario delle “astro iniziative” della UAI, in abbinamento a “Le Notti delle Stelle”.

Il programma si arricchisce di giorno in giorno. Info sul sito di Città del Vino

Queste intanto le primissime adesioni in Friuli Venezia Giulia.

DUINO AURISINA – Venerdì 5 e sabato 6 agosto. Il grande successo delle passate edizioni ha spinto il Comune di Duino Aurisina, ente patrocinante, e la Pro Loco Mitreo, ente organizzatore, a raddoppiare le serate per dare modo a un maggior numero di produttori e partecipanti di presenziare a questo appuntamento così apprezzato dal pubblico, per dare risalto al riconoscimento “Duino Aurisina Città Italiana del Vino 2022”. L’appuntamento è a Sistiana Mare, presso la Palazzina Infopoint di PromoTurismo FVG, con la degustazione di vini e prodotti tipici.

Un inedito connubio tra entroterra e mare per celebrare le eccellenze del territorio. Dall'aperitivo fino a mezzanotte sarà possibile degustare le tante etichette degli eccellenti produttori. Due serate all’insegna dei vini del Carso e di molti altri prodotti enogastronomici da degustare ammirando la splendida cornice panoramica della baia di Sistiana. Un appuntamento imperdibile.

ORARIO dalle 19 alle 24. Info 348.5166126 - 349.6649480 prolocoaurisina@libero.it

AQUILEIA - Mercoledì 10 e giovedì 11 agosto. In una cornice ricca di fascino e di storia quale quella di piazza Capitolo e della Basilica Patriarcale di Aquileia, il vino del territorio vive due giorni da protagonista accompagnato dalle degustazioni dell'Agro Aquileiese. Mercoledì 10 e giovedì 11 l'appuntamento nella città del Patrimonio Unesco è dalle 19.30 alle 24, quando saranno allestiti i banchi degustazione dedicati alle Aziende del territorio.

I vini proposti saranno in degustazione accompagnati dalle succulente proposte gastronomiche. Non manca, per l'occasione, l'accompagnamento musicale con concerti in Piazza ma soprattutto non mancano interessanti percorsi esperenziali alla scoperta della eredità culturale di Aquileia, veri e propri Night Tours che toccheranno il Museo Archeologico Nazionale, sito aperto in notturna grazie alla collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia. Info 389.12858620 calicidistelleaquileia@aquileia.org

BUTTRIO - Giovedì 11 agosto. Nella suggestiva cornice di Villa di Toppo Florio (Via Morpurgo, 6), giovedì 11 Agosto dalle Ore 19.30 fino alle Ore 24.00, Buttrio offre agli ospiti un assaggio dei suoi migliori prodotti enologici. Non mancherà l'accompagnamento musicale con il Concerto del Gorni Kramer Quartet nell'ambito del Festival internazionale Nei Suoni dei Luoghi. Info: 0432.673511 - proloco@buri.it

LATISANA - Mercoledì 10 agosto. Il Comune di Latisana, in sinergia con la Pro Latisana, propone due serate dedicate a Calici di Stelle: la prima il 5 agosto, nella splendida piazzetta Imbarcadero di Aprilia Marittima, con il suo suggestivo affaccio diretto sulla laguna e la seconda mercoledì 10 nel cuore del capoluogo, in piazza Indipendenza, con i suoi portici e le cornici in pietra d'Istria, vero e proprio salotto a cielo aperto della città. Le due date prevedono la collaborazione di ritoratori e produttori del territorio, alla scoperta delle proposte culinarie e dei prodotti tipici locali, il tutto accompagnato dai migliori vini a marchio Friuli Latisana Doc. L'appuntamento è ad Aprilia Marittima e a Latisana dalle 19 alle 24. Info 0431.521550 - info@prolatisana.it

CAMINO AL TAGLIAMENTO - Giovedì 4 agosto. Prende il via Calici di Stelle a Camino al Tagliamento. Giovedì 4 Agosto, nella suggestiva location di Casa Liani, in Via Chiesa, è in programma una bella degustazione di vini dei produttori locali Ferrin, Forchir, Sbaiz, Vendrame e Sergio Scarbolo, accompagnati dalle specialità del ristorante "Al Molino". La serata sarà accompagnata da musica dal vivo. L'appuntamento è in Via Chiesa, a Casa Liani, dalle 20 alle 24. Info: 0432.919000 - info@caminoaltagliamento.org

PREMARIACCO - Giovedì 4 agosto. Un vero e proprio museo all'aperto quello che accoglierà i partecipanti all'evento di giovedì 4 agosto presso il bellissimo Parco Sculture Braida Copetti di Premariacco. Sono previste degustazioni enogastronomiche con accompagnamento musicale. L'appuntamento è dalle 19 all'1. Info 346.2790793 - elenaorsgnach@gmail.com

TORREANO - Martedì 9 agosto. L'Amministrazione comunale di Torreano conferma una nuova edizione di Calici di Stelle presso il "Parco dello Scalpellino" di Torreano (in caso di maltempo la data verrà presumibilmente posticipata). In occasione della manifestazione, le Cantine vitivinicole aderenti presenteranno degustazioni di vini locali e non. In accompagnamento, le attività commerciali del territorio organizzeranno degustazioni di piatti tipici con l'obiettivo di promuovere la cultura delle produzioni gastronomiche locali. Il tutto sarà accompagnato dalla presenza di una band musicale che allieterà la serata. L'appuntamento è presso il Parco dello Scalpellino di Torreano dalle 19.30 alle 24. Info: 347.3154307 - elettorale@comune.torreano.ud.it sebastiano.iacuzzi@libero.it

CAPRIVA DEL FRIULI - Venerdì 29 e sabato 30 luglio - Venerdì 5 e sabato 6 agosto. Il 29 e 30 Luglio, dalle 18 e fino a mezzanotte, Calici di Stelle si svolge al Parco Laghetti Rossi; la manifestazione prosegue il 5 e 6 agosto, dalle 18 e fino a mezzanotte, all’Azienda Budignac. Info: 348.2225447