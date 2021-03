In Viaggio per le Città del Vino, tappa a Povoletto

In Viaggio per le Città del Vino, serie di incontri online dell’Associazione nazionale Città del Vino, dedica la sua prossima puntata a "Come si comunica un territorio del vino: il progetto multimediale di Povoletto". Diretta sulla pagina Facebook Città del Vino, venerdì 2 aprile alle ore 11. Nel 2020 il Comune di Povoletto è entrato a far parte del circuito delle Città del Vino. Per svolgere un’azione concreta di promozione sia delle aziende che del territorio, che vanta circa 200 ettari vitati ed una produzione di oltre 1,5 milioni di bottiglie, è stato ideato e realizzato un progetto multimediale che ha visto coinvolti ben 14 operatori del settore.



I vignaioli sono stati intervistati ed i video montati con foto e filmati di ogni cantina per poter presentare al meglio i protagonisti del territorio, le loro passioni e la loro filosofia di fare il vino. I video si possono vedere grazie alla pubblicazione fatta da PromoTurismoFVG nella pagina YouTube “Povoletto – Racconti di vino”. Come spiega l’assessore Lisa Rossi “Ii progetto, realizzato per passione da me con l’aiuto di Renato Bonin che si è occupato del montaggio e Lucio Vittor che ha gestito l’impostazione del format e la regia, vuole mostrare le abilità dei nostri produttori e le bellezze di Povoletto, zona che turisticamente ha molte potenzialità vista la varietà di paesaggio e di offerta enogastronomica. Il progetto “Racconti di Vino” ha ottenuto un buon successo mediatico raggiungendo ad oggi 8mila visualizzazioni sul canale social. Contiamo di sviluppare ulteriormente l’attività anche grazie alla preziosa collaborazione di Claudio Fabbro, enologo ed ambasciatore delle Città del Vino che ha seguito la parte più scientifica del progetto. Ringrazio Città del Vino per aver scelto questo progetto come esempio di interesse nazionale per la promozione di un territorio legato al vino.”



All’incontro in streaming che tratterà il progetto di Povoletto interverrà Tiziano Venturini, coordinatore regionale del Friuli Venezia Giulia delle Città del Vino, il sindaco di Povoletto Giuliano Castenetto, l’assessore comunale alla comunicazione Lisa Rossi, Adriano Gigante, presidente delle DOC del Friuli Venezia Giulia, Daniele Damele, direttore statistica agraria ERSA, Claudio Fabbro, giornalista ed enologo, Michele Ciani in rappresentanza dei viticoltori del territorio, Giuseppe Festa, professore Associato presso il Dipartimento. di Scienze Economiche e Statistiche presso l'Università degli Studi di Salerno. Modera Iole Piscolla, giornalista e responsabile Area Turismo dell'Associazione Nazionale Città del Vino.Video di presentazione del progettohttps://youtu.be/rKFnOnGPrgcRelazione Claudio Fabbro realizzata per il progetto “Racconti di Vino”https://youtu.be/Db9rsafyZewIntervento Tiziano Venturini realizzata per il progetto “Racconti di Vino”https://youtu.be/ht59FsXdv_0