In vista della Pasqua, code nei supermercati

Code oggi davanti alla maggior parte dei supermercati della regione. Le persone si sono messe in fila davanti all’ingresso dei punti vendita, distanti le une dalla altre, in attesa di poter entrare per fare la spesa. Nei market di dimensioni minori le presenze all’interno sono contingentate: quando si raggiunge il numero massimo, è necessario attendere che qualcuno esca prima di poter entrare.

L’avvicinarsi di Pasqua e Pasquetta, pur in piena emergenza Coronavirus e con tutte le misure restrittive ancora in vigore, non fa passare ai friulani la voglia di cucinare qualcosa di buono per le festività. La consapevolezza del fatto che i supermercati saranno chiusi domenica e lunedì, inoltre, ha spinto già oggi molti cittadini a fare rifornimento di generi alimentari. E’ probabile che una situazione analoga si registri domani, alla vigilia della serrata di due giorni.

Di norma agli ingressi nei punti vendita c’è personale incaricato di verificare che i clienti indossino mascherina e guanti, obbligatori per ordinanza del Presidente della Regione Fedriga. Alcuni supermercati mettono a disposizione dei consumatori tali dispositivi di sicurezza, se li hanno. Sempre presente gel igienizzante per le mani e per i carrelli.