Inaugurato lo Spazio Conad di Ronchi dei Legionari

Il nuovo Spazio Conad di Ronchi dei Legionari è stato inaugurato questa mattina. Erano presenti il Sindaco Mauro Benvenuto, il vicesindaco Enrico Papais e numerosi assessori e consiglieri comunali. Alla cerimonia è intervenuto l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati — Conad Luca Panzavolta. Il parroco di San Lorenzo, don Ignazio Sudoso ha benedetto la struttura.

Nel negozio di circa 4.500 metri quadri lavorano una settantina di dipendenti, tutti provenienti dalla precedente gestione. Il punto vendita è affidato al socio Walter Ristagno, che gestisce anche lo Spazio Conad di Portogruaro. Oltre 700 i posti auto a disposizione dei clienti.

In totale sono 16 le casse a disposizione, di cui 11 tradizionali, tre self service e due destinate agli utenti del terminale “Spesa smart”. Lo Spazio Conad sarà aperto tutti i giorni, domenica compresa, dalle 8.30 alle 20.

A novembre è prevista l’inaugurazione del Pet Store, un vasto spazio dedicato all’alimentazione e alla cura di cani, gatti, roditori, volatili e più in generale di tutti i più diffusi animali da compagnia.

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete dei negozi è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2021 si è attestato a 2,45 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2020. La cooperativa ha una rete multicanale di 277 punti vendita al 31/12/2021; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa oltre 11mila persone.