Indigena World Tour, Fvg a San Francisco

Rafforzare la promozione delle denominazioni regionali affacciandosi a nuovi orizzonti, creando nuovi percorsi di esportazione e consolidando specifici mercati esteri. È questo l’obiettivo di Indigena World Tour, il progetto creato da Ian D'Agata, scrittore internazionale di vino, e al quale ha deciso di aderire PromoTurismoFvg, ente che si occupa della gestione e promozione del turismo regionale, in collaborazione con il Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia.

L’iniziativa, nata per sostenere le aziende che intendono farsi conoscere anche al di fuori dei confini nazionali e oltre oceano, partirà domenica 8 marzo da San Francisco, toccherà diverse tappe e si articolerà in giornate di focus specifici costituiti da masterclass, degustazioni guidate, tavole rotonde con importatori condotte da Ian D'Agata e dai suoi referenti sui singoli Paesi, a cui si affiancano percorsi di “consultancy” specifica che saranno concordati autonomamente dalle aziende interessate su specifiche aree geografiche, a opera di professionisti internazionali della rete di Indigena e da incoming che offriranno l'opportunità alle aziende di consolidare i rapporti instaurati con i diversi referenti esteri e i loro contatti nel corso dell'anno, a seconda della richiesta e del programma strategico della cantina.

Paesi target nei primi 12 mesi saranno la California, il Texas, la Florida (tre mercati USA di assoluto interesse anche per ragioni climatiche per i grandi vini bianchi friulani) e il Giappone, e la prima tappa, come detto, sarà San Francisco in cui le masterclass saranno guidate dallo stesso D'Agata e rivolte a un gruppo di circa 35-40 professionisti di riferimento da lui selezionati per raccontare i grandi territori vitivinicoli della regione e i grandi vitigni autoctoni.

La giornata dell’8 marzo si strutturerà con masterclass e degustazioni didattiche condotte da Ian d’Agata per dare un quadro del territorio vitivinicolo del Friuli Venezia Giulia e dei territori presi in esame: la storia, le tradizioni, le zone eccellenti di produzione, i vitigni, i terroir, i grandi vini che fanno del Friuli Venezia Giulia una delle regioni eccellenti del vino bianco a livello mondiale. Saranno assaggiate 36 etichette (scelte direttamente da Ian D’Agata) e si proseguirà con un dibattito moderato dal referente Indigena del mercato di San Francisco e gli importatori, wine director proprietari di ristoranti presenti in sala. A oggi sono oltre 45 gli ospiti che hanno confermato la partecipazione all'evento.

Gli appuntamenti successivi sono in programma il 3 giugno a Huston, Tokyo a inizio luglio e Miami a fine settembre. Nel mese di novembre, invece, saranno proprio i professionisti chiamati da Ian D’Agata a tornare in Friuli Venezia Giulia e avranno l'opportunità di incontrare le singole cantine aderenti al progetto, avendo precedentemente condiviso con loro l'invito a professionisti, importatori, e altri soggetti individuati come i più interessanti per la cantina nel corso del lavoro annuale. Il progetto potrà essere ripetuto con nuovi Paesi focus nel 2021, con l'intento di consolidare il gruppo di lavoro a cui dovranno contribuire le singole aziende, i referenti esteri nei singoli paesi, lo staff organizzativo di Indigena e lo stesso Ian D'Agata.