Industria alimentare, prodotti congelati e Covid-19

Il Covid-19 non è una malattia di origine alimentare ed è altamente improbabile che le persone possano contrarla da alimenti o imballaggi alimentari. Tuttavia, durante i controlli di routine ai confini internazionali, su alcuni imballaggi alimentari è stato rilevato il virus: le autorità cinesi nel 2020 hanno ispezionato e campionato milioni di alimenti della catena del freddo e in alcuni casi hanno bloccato l’importazione di carne o pesce perché i test hanno rilevato la presenza di materiale genetico del virus SARS-CoV-2. Inoltre, diversi studi hanno poi dimostrato che il virus può "sopravvivere" sugli imballaggi per giorni, a seconda del tipo di materiale e delle condizioni ambientali.

Per questi motivi esiste il rischio che i lavoratori del settore della catena del freddo entrino in contatto con il virus non tramite un collega, ma attraverso i prodotti che gestiscono. Anche se il Covid-19 non è una malattia di origine alimentare e non esiste rischio di infezione dal consumo di cibo, non dovremmo prendere in considerazione il miglioramento delle pratiche di manipolazione dei cibi congelati per tutelare i lavoratori della catena del freddo? Cosa possono fare le industrie della carne e dei frutti di mare per proteggere i propri lavoratori e per impedire che i loro prodotti vengano rifiutati a causa della presenza di tracce di materiale genetico virale sulle superfici degli imballaggi?

Per rispondere a queste e altre domande, Affidia, benefit company per la sicurezza alimentare attiva nell’Area Science Park di Trieste, organizza l’evento virtuale gratuito “Frozen Food and the Threat of SARS-CoV-2” il 5 febbraio dalle 12 alle 13. L’evento è in lingua inglese.

La registrazione al webinar sul sito affidiajournal.com. Qui il programma