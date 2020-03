Io resto a casa, ma con I Feudi di Romans

"Resta a casa, il vino te lo portiamo noi". Dopo le numerose richieste ricevute, l’Azienda Agricola Lorenzon ha deciso di attivare il servizio di consegna a domicilio di bottiglie e bag in box. "Siamo partiti in sordina la scorsa settimana su richiesta di alcuni clienti - spiega Davide Lorenzon, enologo e responsabile di produzione della cantina isontina e del brand I Feudi di Romans - e sta andando bene, gli ordini arrivano".

"Con le persone costrette a rimanere in casa e la chiusura di bar e ristoranti a causa delle misure emergenziali per contrastare il Coronavirus - spiega il presidente Enzo Lorenzon - ci siamo organizzati per portare il vino a domicilio al momento con 2 addetti. Ovviamente abbiamo adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per tutelare il personale e i clienti". Un modo alternativo per affrontare la quarantena e aiutare le persone che si trovano forzatamente a casa a trascorrere meglio questo periodo, ad esempio con un aperitivo in giardino o in terrazzo e perché no magari con un bel brindisi virtuale.

Il servizio di consegna è in funzione sia per il vino in bottiglia sia per i bag in box (da 3 lt vino bianco, chardonnay, merlot e cabernet franc, da 5 lt vino bianco, chardonnay, sauvignon, pinot grigio, moscato rosa, moscato giallo, cabernet franc, merlot e refosco).

Quando? Il martedì a Gorizia, il mercoledì a Monfalcone e a Trieste, il giovedì a Udine e a Grado su richiesta. Come fare? Basta telefonare allo 048176445 o scrivere a info@ifeudidiromans.it, chiedere la lista dei vini con i prezzi e scegliere cosa ordinare. Ordine minimo 25 euro.

L’Azienda Agricola Lorenzon Srl si trova nel comune di San Canzian d'Isonzo, nel cuore della DOC Friuli Isonzo, a 100 chilometri ad est di Venezia, alla stessa latitudine del sud della Borgogna, del Cognac e dell’Oregon, una posizione di grande pregio vitivinicolo che beneficia degli influssi del microclima mediterraneo. La cantina, a conduzione familiare, è stata fondata nel 1974 ed è gestita da Enzo Lorenzon, insieme ai figli Davide, enologo e responsabile di produzione, e Nicola, direttore commerciale e marketing. L’azienda distribuisce ogni anno 520 mila bottiglie in Italia e nei più importanti Paesi esteri.