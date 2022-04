Io Sono Fvg in Fiera a Cucinare

Cucina nell’ottica di territorio e valorizzazione delle specialità del luogo: è questo uno dei temi cardine di “Cucinare”, il salone di riferimento per gli appassionati d’arte culinaria e i professionisti della ristorazione, in programma da sabato 9 a lunedì 11 aprile nel quartiere fieristico di Pordenone. Giunta alla sua nona edizione, la manifestazione anche per quest’anno proporrà diversi eventi, tra laboratori, showcooking, dimostrazioni e degustazioni.

Tre giornate dedicate all’enogastronomia con oltre cento espositori, produttori e ristoratori, tutti impegnati nel presentare le eccellenze “made in Italy”. Accanto ai protagonisti del settore e ai grandi chef, PromoTurismoFvg insieme ad Agrifood Fvg, tra i principali partner dell’evento, proporranno al pubblico undici incontri tra degustazioni e show con i prodotti delle dodici aziende concessionarie del marchio Io Sono FVG presenti nello stand collettivo: le aziende agricole Carusone Sandra, Corte Tomasin, San Gregorio, Gianni Carpenedo, le società agricole Vistorta di Brandino Brandolini d’Adda, Vecon Coniglionatura e Olispin, la cooperativa produttori di patate Co.Pro.Pa. e CheLumaca!, la Dentesano Salumi, la pasticceria Mosaico Cocambo e Pancor di Romeo De Paoli.

Nell’area espositiva istituzionale, presso il padiglione 9 del quartiere fieristico, sarà presente un’area degustazione che ospiterà fino a 24 persone, dove si terranno show cooking, degustazioni e presentazioni di progetti inerenti al settore agroalimentare oltre che alla presentazione del marchio collettivo regionale che conta già 210 imprese iscritte con più di 450 prodotti marchiati.

I momenti di animazione culinaria sono organizzati in collaborazione con la sezione udinese dell’Associazione Cuochi, realtà che ha molto a cuore il marchio regionale e la valorizzazione dei prodotti del territorio. In più, visto il grande successo riscosso a Friuli Doc, verrà replicata l’esperienza della “degustazione disegnata” con il racconto di Francesco Scalettaris e i disegni di Gio di Qual, offrendo un’esperienza innovativa alle persone che si aggiudicheranno uno dei 24 posti disponibili per gli eventi.

Nell’arena centrale della fiera, inoltre, cucinerà Kevin Gaddi, chef testimonial del marchio IoSonoFvg, che utilizzerà prodotti marchiati nel suo show cooking di lunedì 11 alle ore 17.30. Acqua Dolomia, la prima acqua minerale ad aver ottenuto il marchio Io Sono FVG, sarà partner tecnico dello stand collettivo e metterà a disposizione, per accompagnare tutti gli eventi in programma nei tre giorni di fiera, la sua acqua di origine protetta che sgorga entro il Parco Naturale Dolomiti Friulane patrimonio Unesco.

Il calendario dello stand collettivo conta quattro appuntamenti al giorno suddivisi tra momenti divulgativi, degustativi e di show cooking.

Domenica 10 e lunedì 11 alle 11 sono previsti due incontri divulgativi, rispettivamente organizzati dagli autori di “Soul Food”, che proporranno due ricette golose utilizzando e valorizzando i prodotti del territorio, e da Agrifood Fvg che presenterà il marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia, focalizzandosi in modo particolare sulle aziende presenti in fiera. Tutti i giorni, alle 13 e alle 17 in collaborazione con l’Unione Cuochi Fvg, verranno proposti degli show cooking con i prodotti marchiati Io Sono Fvg delle aziende presenti alla kermesse, dando l’opportunità al pubblico presente di vedere e assaggiare in fiera le loro prelibatezze che possono trovare presso gli stand aziendali.

Infine, alle 15, sono programmati incontri degustativi: sabato e domenica “Sapori disegnati”, momenti in cui vengono intrecciati l’assaggio enogastronomico, lo storytelling e il disegno artistico, lunedì un laboratorio del gusto con degustazione dei vini della cantina Vistorta in abbinamento ai formaggi di capra del Caseificio agricolo San Gregorio presentati da Laura Antoniacomi.