Io Sono Fvg, nasce il primo dei tavoli di lavoro

Fondazione Agrifood Fvg ha creato un primo Tavolo di lavoro dedicato al marchio regionale “Io Sono Fvg”. Questa e altre novità sono state presentate alle aziende aderenti alla Fondazione ed al progetto, dedicato alla sostenibilità e alla tracciabilità dei prodotti locali, durante un incontro svoltosi allo stadio Friuli.

“Questo tavolo – ha spiegato il presidente della Fondazione Claudio Filipuzzi – costituisce un importante strumento per la progettazione della strategia di promozione nell’anno 2023, a cui tutte le aziende marchiate avranno modo di contribuire attivamente”.

Questa strategia terrà conto della differenza tra Marchio Collettivo agroalimentare e il marchio dedicato alla promozione generale del territorio regionale. Il secondo, assegnato negli ultimi mesi a numerosi eventi e manifestazioni concorre a creare una prima consapevolezza del valore del percorso intrapreso dalle nostre imprese agricole e alimentari verso la sostenibilità. A coordinare il Tavolo di lavoro è stata chiamata Diana Candusso, tecnico regionale che vanta una lunga esperienza sul campo nella promozione del settore dell’enogastronomia regionale.

L’incontro è, poi, servito anche per presentare in anteprima due importanti iniziative. La prima è “Horeca Next”, l’evento espositivo organizzato dalla Fiera Pordenone in programma a metà febbraio 2023. La seconda novità è una serie tv in sei puntate che andrà in onda su una emittente regionale da novembre e che vedrà protagoniste proprio le aziende col marchio “Io Sono Fvg”. La serie pilota propone un nuovo modo di raccontare il lavoro di chi quotidianamente ha a cuore la sostenibilità calata nel nostro territorio.