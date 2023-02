Io Sono Fvg protagonista a Horeca Next

Dalla frutta ai salumi, dai vini all'olio, passando per formaggi, dolci e molto altro: saranno 23 le aziende marchiate Io Sono Fvg presenti con i loro prodotti di qualità e sostenibili nello stand collettivo organizzato dalla Fondazione Agrifood Fvg in collaborazione con PromoTurismoFvg a Horeca Next, la fiera biennale delle tecnologie e forniture per l’ospitalità in programma il 13, 14 e 15 febbraio alla Fiera di Pordenone.

Per tre giorni così si presenteranno al mondo della ristorazione professionale con soluzioni adatte alle loro esigenze. Un fronte, quello del B2B che il progetto regionale di valorizzazione della produzione locale enogastronomica guarda con particolare attenzione, sviluppando soluzioni personalizzate, dai semilavorati al tipo di confezionamento.

“Il km zero, tracciabile e sostenibile, è un’opportunità importante per tutto il sistema del turismo e della ristorazione collettiva", commenta il presidente della Fondazione Agrifood Fvg Claudio Filipuzzi. "E' un valore aggiunto che genera un circolo virtuoso, che unisce salute dei consumatori, redditività delle aziende locali”.