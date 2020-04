iorestoacasa con I Feudi di Romans

"Resta a casa, il vino te lo portiamo noi". Continua con successo il servizio di consegna a domicilio dell’Azienda Agricola Lorenzon. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. "Aiuteremo insieme la Protezione Civile", ha spiegato Nicola Lorenzon, direttore commerciale e marketing della cantina Lorenzon e del brand I Feudi di Romans. "Abbiamo deciso, infatti, di destinare il 10 per cento del venduto per sostenere la battaglia contro il coronavirus". L’iniziativa è valida per tutto il mese di aprile per i vini consegnati a domicilio in Friuli Venezia Giulia.

E in attesa di poter finalmente brindare tutti insieme alla fine dell’emergenza coronavirus, la cantina di San Canzian d’Isonzo ha stilato le cinque regole per organizzare una degustazione in casa. Fatta con gli amici su Skype o con chi sta condividendo con noi questo periodo di quarantena tra le mura domestiche, più che un decalogo da sommelier è un momento di svago e di relax per chi vorrà cimentarsi in questa esperienza. Se siete pronti cominciamo.

1. Create l’atmosfera giusta con un sottofondo musicale rilassante.

2. Scegliete il bicchiere adatto: un calice consente di apprezzare meglio il vino rispetto ad un tumbler basso usato solitamente per l’acqua.

3. Degustate il vino a una temperatura adeguata: spumanti 4-6 °C, vini frizzanti 6-8 °C, vini bianchi giovani 8-10 °C, vini bianchi strutturati 10-12 °C, vini rossi delicati 12-14 °C, vini rossi di media struttura 14-16 °C e vini rossi evoluti 16-18 °C.

4. Iniziate la degustazione dai bianchi giovani e freschi per arrivare ai vini più strutturati.

5. Impugnate il bicchiere alla base, avvicinatelo al naso e inspirate intensamente, quindi allontanate il bicchiere, ruotatelo lentamente e portatelo nuovamente al naso provando a indovinare i profumi che riuscite a cogliere, poi fate un piccolo sorso per avvinare la bocca e godetevi la degustazione.

"Questa è l’occasione giusta per usare il nostro tempo - ha dichiarato Lorenzon -, un bene che adesso abbiamo in abbondanza. Sorseggiare un buon calice di vino, scoprire il meraviglioso mondo di profumi racchiuso dentro una bottiglia, sul terrazzo di casa, in sala da pranzo o comodamente seduti in poltrona, può aiutarci non solo a lasciar andare angosce e tensioni, ma a fermarci un momento per davvero".

Per la vostra serata Nicola Lorenzon vi propone 5 eccellenze targate I Feudi di Romans, il marchio di punta dell'azienda Lorenzon: il Pinot Bianco delicato ed elegante, il Pinot Grigio che ha appena ricevuto 91 punti dalla prestigiosa rivista Falstaff, l’autoctono Friulano con il suo netto sentore di mandorla amara, il nobile Sauvignon Blanc con il suo tipico profumo che ricorda la foglia del pomodoro e in chiusura il vino di punta della cantina, Sontium, annata 2017, con affinamento in legno del Pinot Bianco, una delle 4 uve che compongono questa cuvée insieme a Friulano, Malvasia e in piccola parte Traminer Aromatico.

Tre i modi per avere a casa i vini della cantina Lorenzon: con il servizio di consegna a domicilio attivo il martedì a Gorizia, il mercoledì a Monfalcone e a Trieste, il giovedì a Udine e a Grado su richiesta per un ordine minimo di 25 euro, con spedizione in tutta Italia, gratuita per un minimo di 30 bottiglie, o su Tannico.it. Per info 0481 76445 o info@ifeudidiromans.it.

L’Azienda Agricola Lorenzon Srl si trova nel comune di San Canzian, nel cuore della Doc Friuli Isonzo. La cantina, a conduzione familiare, è stata fondata nel 1974 ed è gestita da Enzo Lorenzon, insieme ai figli Davide, enologo e responsabile di produzione, e Nicola, direttore commerciale e marketing. L’azienda distribuisce ogni anno 520 mila bottiglie in Italia e nei più importanti Paesi esteri.