Iscrizioni per i Maestri dell’Espresso Junior

Con l’avvio dell’anno scolastico e la riapertura degli istituti partono ufficialmente le iscrizioni all’edizione 2020-21 di “Maestri dell’Espresso Junior”, il concorso di caffetteria dedicato agli Istituti Professionali Alberghieri e della Ristorazione promosso da illycaffè, leader globale del caffè di alta qualità̀, e Gruppo Cimbali, leader nella progettazione e produzione di macchine professionali per caffè, bevande a base di latte e attrezzature dedicate alla caffetteria.

Il premio, nato nel 1992, dà la possibilità agli studenti delle classi quarte, non solo di dar prova sul campo delle proprie competenze, ricevendo premi e borse di studio, ma anche di integrare i programmi formativi attraverso corsi professionalizzanti su diversi aspetti del mondo del caffè, dalla preparazione alla gestione di un locale fino alle strategie di promozione digitali.

Dopo un’edizione 2019-2020 inevitabilmente “virtuale” che ha visto la sua tradizionale sfida finale svolgersi in collegamento streaming, partono ora le iscrizioni alla prossima 29a Edizione attraverso la piattaforma dedicata www.maestriespressojunior.com.

Per prendere parte al concorso gli Istituti dovranno presentare la loro richiesta entro il 31 ottobre 2020 iscrivendo contestualmente un docente al corso di formazione online promosso dall’iniziativa. Dopo una prima fase di test teorico e una selezione preliminare tecnica, attraverso video dei candidati, verranno individuati gli 8 semifinalisti che potranno accedere alla fase conclusiva e sfidarsi nella prova pratica di preparazione che si svolgerà il 21 maggio 2021.

I premi finali della Giuria Tecnica di “Maestri dell'Espresso Junior” permettono ai vincitori di ricevere una formazione più̀ specialistica nel mondo della caffetteria, entrando in contatto approfondito con le due realtà aziendali. Il vincitore infatti, si aggiudica uno stage di dieci giorni lavorativi mentre il secondo classificato vincerà la partecipazione a un corso di formazione. Le attività premio si svolgono un anno da MUMAC Academy di Gruppo Cimbali e un anno all’Università del Caffè: nella nuova edizione la competizione finale si svolgerà da Gruppo Cimbali, lo stage e il corso da illycaffè.

Gli istituti vincitori ottengono una macchina o tre macinadosatori da parte di Gruppo Cimbali e una fornitura di caffè da parte di illycaffè. A questi riconoscimenti anche per questa edizione si affianca il premio della Giuria di Giornalisti che valuterà i finalisti nella presentazione di un progetto dedicato al tema “L’utilizzo dei social per la promozione del mio locale”.

“L’esperienza on line fatta lo scorso anno, ci ha aperto molte prospettive che ci fanno ben sperare per garantire l’evoluzione del progetto Maestri dell’Espresso Junior e registrare una partecipazione maggiore da parte degli IPSSAR", commenta Moreno Faina, direttore dell’Università del Caffè. "Uno degli elementi chiave alla base di questa iniziativa è la formazione degli studenti, la loro crescita tecnica e professionale e la sensibilizzazione verso il prodotto caffè nelle sue varie declinazioni. Per ottenere questo risultato è stato e continuerà ad essere fondamentale il supporto dei docenti IPSSAR che seguono giornalmente la crescita dei ragazzi. La scelta di organizzare on-line la formazione dedicata a loro garantirà un aumento del numero di professori che potranno partecipare ai corsi e, di conseguenza, anche l’abilitazione alla partecipazione degli istituti sarà proporzionalmente amentata. Sarà un anno davvero speciale”.

“Gruppo Cimbali crede profondamente nella formazione e lo dimostra di continuo attraverso MUMAC Academy, che si attiva per professionisti, clienti e appassionati con una ricca offerta di corsi, workshop e masterclass, con trainer e guru provenienti da tutto il mondo", afferma Lisa Codarri, MUMAC Academy Manager di Gruppo Cimbali. "L’esperienza dei mesi passati è stata uno stimolo per non fermarci e reinventarci condividendo la nostra passione per formazione e cultura, elementi fondanti per la crescita di un bravo professionista, attraverso modalità alternative. La realizzazione stessa di Maestri dell’Espresso Junior ne è stata una dimostrazione. Riteniamo fondamentale quindi proseguire l’investimento dedicato alle nuove generazioni, i professionisti del domani: saranno proprio i ragazzi che partecipano a Maestri dell’Espresso Junior a farsi da portavoce per contribuire alla diffusione della cultura caffè e con loro i docenti, i primi ad avere il compito, attraverso la scuola, di far crescere professionisti competenti e appassionati. Perciò proseguiranno le attività di formazione, a distanza, con lo scopo di riuscire a coinvolgere sempre più insegnanti e scuole".

“Maestri dell'Espresso Junior” nasce dalla collaborazione tra Università del Caffè, il centro d’eccellenza illy creato 20 anni fa per aiutare i produttori, i baristi e i professionisti della ristorazione a realizzare il caffè perfetto, e MUMAC Academy, l’Accademia di Gruppo Cimbali per la formazione di professionisti e coffee lovers e la promozione della cultura del caffè. Un progetto condiviso dedicato alle nuove generazioni che ogni anno vuole dare un supporto concreto alla crescita dei futuri protagonisti di questo settore. Sul sito dedicato tutte le informazioni di dettaglio: www.maestriespressojunior.com