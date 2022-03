L’agroalimentare cerca operatori qualificati

E’ in continuo aumento la richiesta di personale da inserire in aziende operanti nell’agroalimentare in generale e, nello specifico, il settore caseario e quello delle lavorazioni carni evidenziano una forte necessità.

“A cadenza quasi settimanale veniamo contattati da aziende che richiedono nominativi di nostri corsisti per opportunità di lavoro – evidenzia Massimo Marino, direttore del Cefap, ente specializzato nella formazione agricola e agroalimentare - ma i nostri ragazzi dei percorsi di qualifica e diploma professionale IeFP e gli adulti qualificati in attività formative specializzate trovano occupazione nel settore immediatamente e quindi non riusciamo ad esaudire le numerose necessità aziendali”.

Si evidenzia dunque una carenza di figure specializzate ed è per tale motivo che Cefap, in collaborazione con Federcarni Fvg-Macellai di Confcommercio e Consorzio Montasio, organizza due percorsi professionalizzanti che prevedono anche un’attività di stage in azienda per completare la formazione teorico-pratica con un conseguimento di competenze in situazione lavorativa.

Si tratta dei corsi “Tecniche di lavorazione delle carni” e “Addetto alle lavorazioni lattiero-casearie”, ambedue di complessive 500 ore e aperti a maggiorenni disoccupati. La parte di stage, pari a metà delle ore di formazione, sarà svolta presso aziende aderenti a Federcarni e Consorzio Montasio.

Per informazioni contattare CEFAP: info@cefap.fvg.it, tel. 0432.821104 (Paola Alessandrini), www.cefap.fvg.it