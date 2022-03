L’artista Figar disegna l’etichetta del Vino della Solidarietà 2020

Anche quest’anno la Cantina Produttori di Cormòns ha realizzato il Vino della Solidarietà. Un’eccellenza del territorio creata dalla Cooperativa cormonese assieme all’Anffas Onlus di Gorizia, guidata da Mario Brancati, insignito del premio “Santi Ilario e Taziano - Città di Gorizia” 2022, per il suo notevole impegno nel mondo del volontariato.

Presidente della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nonché presidente dell’Anffas e importante punto di riferimento della politica regionale, Brancati si è distinto soprattutto per la sua attività sociale nell’ambito della disabilità.

Anche quello del Vino della Solidarietà è un grande progetto solidale, che coinvolge le persone disabili nel processo produttivo, dalla vendemmia fino all'imbottigliamento, di questo vino speciale: un Collio bianco Doc 2020.

"Tra i numerosi progetti a cui si dedica la Cantina Produttori, questo viene portato avanti in collaborazione con l’Anffas da diversi anni, sempre all’insegna dell’inclusione sociale - afferma il presidente Filippo Bregant -, dove originalità e tradizione si uniscono per dare vita a un prodotto autentico e sempre più apprezzato, mantenendo il legame con il territorio".

In più occasioni è stato presentato a Vinitaly. A disegnare la nuova etichetta è l’artista goriziano Paolo Figar. Scultore, pittore e incisore calcografico, formatosi all’Accademia delle Belle Arti di Venezia, ha studiato incisione sotto la guida del maestro Franco Dugo e dello stampatore Corrado Albicocco.

La sua passione si concentra in particolare sulla comunicazione diretta e immediata della figura artistica, attraverso uno stile mai ripetitivo. Emerge una forte componente emotiva in questa etichetta del Vino della Solidarietà: il busto di una donna e una bottiglia di vino sono rappresentati in stile scultoreo come figure vive ed espressive, movimentate da linee e tratti ondulati, nella cornice di uno sfondo viola.

Un’immagine senza tempo, "caratterizzata da finezza e armonia, proprio le note distintive anche del Collio bianco 2020", sottolinea il dg Alessandro Dal Zovo. Accanto al disegno, un testo di Roberto Speziale, presidente nazionale dell’Anffas, a valorizzare il significato profondo dell’importante iniziativa del Vino della Solidarietà.

Fra gli artisti coinvolti gli scorsi anni, ricordiamo il goriziano Massimiliano Busan, che ha disegnato l’etichetta del 2019, poi ancora il cormonese Luciano de Gironcoli, il maestro Renzo Pagotto, il pittore Ignazio Doliach, gli artisti goriziani Giorgio Valvassori e Franco Dugo, come anche Sergio Altieri. Il neovincitore del 22esimo Premio Santi Ilario e Taziano, Mario Brancati, già a dicembre aveva presentato ufficialmente il vino con la nuova etichetta al prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi, nonché in Consiglio regionale al presidente Piero Mauro Zanin, ringraziando tutti i partecipanti al progetto e la Cantina Produttori, che ogni anno devolve il ricavato della vendita di questo vino - disponibile anche nel wine shop -, a sostegno dell’attività del centro Anffas.