L’osteria migliore del Friuli? La trovi sul Web

Si mettano il cuore in pace Michelin, Slow Food e Gambero Rosso: la migliore osteria del Friuli non si trova sulle loro guide. Non cerca stelle o forchette, non si preoccupa del rapporto qualità-prezzo: anzi, è gratis e ti regala pure qualcosa. Stiamo parlando dell’Osteria letteraria on-line di Contecurte, un esperimento sempre più interessante che si è sviluppato negli anni senza ricorso a un euro di soldi pubblici, solo grazie al volontariato e alla passione di un gruppo di scrittori che hanno individuato un modo eccezionale per tenere viva e vegeta la lingua friulana: la strategia del racconto breve, disponibile sul Web con un solo clic, è infatti l’unica capace di conciliare nell’era di Internet, del fast-thinking e dello zapping compulsivo, fruizione veloce ed espressione appropriata e corretta in una lingua che senza queste idee innovative potremmo già archiviare come in via d’estinzione.



Invece, grazie al talento e all’inventiva di Raffaele Serafini, ‘oste’ del sito che organizza, alimenta e coordina questa fucina sempre in attività, l’esperienza di ‘Contecurte’ è ormai ultradecennale e anziché esaurirsi, come spesso accade a blog e simili, o estenuarsi in un’agonia senza fine, come il vino più invecchia e più migliora. Tanto che nel 2020 a chi si iscrive alla newsletter ‘regala’ gratis il ‘racconto del mese’: un omaggio disinteressato e gentile in un mondo dove tra poco si pagherà anche l’aria.



‘Curtis e che si tocjin’: brevi e che colpiscono. Ecco l’identikit delle narrazioni di 2mila battute che si trovano in linea. Ce n’è per tutti i gusti, dall’horror alla fantascienza, dal giallo al comico. Lettura media dei racconti brevi, dai due ai cinque minuti anche per i più ‘lenti’ di comprendonio in una ‘marilenghe’ della quale siamo quasi tutti analfabeti: la soddisfazione che danno però vale tutto lo sforzo di abbandonare il ‘quieto vivere’ dell’italiano e inoltrarsi in quella che è tutt’altro che una ‘selva oscura’. L’innesto del friulano su questa forma vivace e stimolante di discorso narrativo è efficace e sorprendente. Basta andare su www.contecurte.eu per rendersene conto. Oltre all’‘Ostîr’ Serafini, tre volte vincitore del Premio San Simon, il piccolo Oscar della narrativa in friulano, lo staff di Contecurte comprende il ‘Famei’ Checo Tam, anche lui già vincitore del San Simon, e poi il ‘Berlon’ Michele Londero, la ‘Massarie’ Margherita Cogoi, il ‘Cramar’ Pablo Gortan, la ‘Coghe’ Serena Fogolini, il ‘Dorondon’ Giacomo Trevisan e tanti altri. Decine sono gli autori che inviano le loro creazioni alla Locanda delle Storie, che ne sforna in quantità e qualità tali che nessuna guida gourmet sarebbe in grado di registrare. E soprattutto, non chiude mai i battenti per chi è in cerca di un assaggio di friulanità.