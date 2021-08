L'agricoltura del futuro con Aiab Fvg

Due occasioni per parlare di agricoltura, soprattutto biologica, ma anche per allargare l’obiettivo ed estendere i ragionamenti agresti a qualche altro aspetto della nostra vita (individuale, sociale, planetaria). Le offre Aiab Fvg con la presentazione del libro 'Il Tempo delle Erbacce: piccolo trattato di filosofia agreste' e la proiezione del film 'Kiss The Ground'. In entrambi i casi, gli autori hanno la capacità di guardare il mondo e il futuro a partire dall’agricoltura, ma andando ben più lontano, caratterisica che li avvicina ad Aiab Fvg, associazione sì che si occupa di biologico a livello regionale ma in un ottica di sostenibilità vista come benessere delle comunità e rispetto verso tutto ciò che è ambiente.

Piante che nascono nel posto sbagliato o erbe vagabonde? Comunque le si voglia definire, le erbacce fanno parte del nostro paesaggio quotidiano. Ci parlano, ci interrogano, raccontano di noi molto di più di quello che crediamo. Possiamo provare a sottovalutarle, a ignorarle, a tentare di sradicarle, eppure loro sapranno sopravvivere, prendendo posto in prima fila nella nostra vita, diventando metafora di noi stessi. Giovedì 26 agosto alle 18 nel giardino del cinema Visionario di Udine è in programma il colloquio tra Stefano Montello, autore del libro 'Il Tempo delle Erbacce: piccolo trattato di filosofia agreste' e Cristina Micheloni, presidente di Aiab Fvg. In caso di maltempo l'evento avrà luogo nella libreria La Tarantola in via Vittorio Veneto 20 (qui tutte le info).

Venerdì 27 agosto, alle 21, nel Parco di Villa Frova, in Piazza San Marco, a Stevenà di Caneva, sarà, invece, proiettato il film 'Kiss The Ground', uscito nel 2020 a firma dei registi Josh Tickell e Rebecca Harrell Tickell.

Focus del documentario, narrato e interpretato da Woody Harrelson, è l’agricoltura biologica rigenerativa, termine di moda ma che in sintesi significa “biologico fatto molto bene”, e particolarmente attento a ricostruire la fertilità del suolo, tema ancor più rilevante nell’urgenza dell’affrontare il cambiamento climatico. “La cura per il cambiamento climatico è qui ed è stata proprio sotto i nostri piedi per tutto il tempo”. Dopo il film ci sarà spazio per domande e riflessioni, moderate da Cristina Micheloni (qui tutte le info).

La partecipazione agli eventi, realizzati nell’ambito del Progetto “A Scuola di Bio” finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio politiche per il terzo settore, ex L.R. 23/2012, è libera e gratuita ma è necessaria l’iscrizione.