L'Alimentare, Grosmi e il Vecchio Fienile consegnano a domicilio

Nato da un’idea di Enrico Ciroi, tra i soci fondatori de L’Alimentare, da mercoledì 11 marzo 2020 sarà disponibile un nuovo servizio – dedicato agli amanti del gusto – di consegna a domicilio.



Piatti freschi da asporto preparati quotidianamente, salumi, formaggi, beni di prima necessità, frutta e verdura sino a vini, dolci e caffè saranno consegnati gratuitamente a domicilio per gli udinesi nel rispetto responsabile e coscienzioso di tutte le indicazioni delle istituzioni e delle autorità sanitarie.



Sul sito www.lalimentare.it è disponibile l’elenco dei prodotti acquistabili, con relativi prezzi.

Una lista della spesa virtuale che conta circa 200 referenze: riso e pasta, sughi pronti, farine, olio extra vergine, biscotti, caffè macinato o in capsule, mieli e marmellate ma anche arance, mele, fragole, la verdura di stagione fino ad arrivare ai piatti di gastronomia, vini e liquori per godersi – anche tra le mura di casa – una cena o un pranzo speciali in famiglia.



“Abbiamo scelto di impegnarci in primo piano per essere sempre vicino ai nostri clienti, offrendo un nuovo servizio dedicato alla nostra comunità” racconta Enrico Ciroi, de L’Alimentare la gastronomia con cucina nata nel cuore di Udine a fine 2016 diventata ormai un punto di riferimento per il mangiare bene grazie alla sua cucina fatta di materie prime fresche ed artigianali. “Rimanendo fedeli alla nostra filosofia in cui la qualità è il carattere distintivo dell’offerta, abbiamo voluto unirci ad altre due realtà che stimiamo e con cui collaboriamo da tempo: Andrea e Stefano Benedetto di Grosmi Caffè e Alex Tatalo de Al Vecchio Fienile, il frutta e verdura di Via Mercatovecchio”.Gaia Venturini, socia e anima de L’Alimentare racconta “dal banco salumi e formaggi, ai prodotti da scaffale e ai piatti della nostra cucina sono davvero molte le referenze che vogliamo mettere a disposizione. Per fare qualche esempio, oltre ai salumi naturali o al Prosciutto di San Daniele Zanini, al Montasio o al Parmigiano Reggiano saranno ordinabili piatti come la lasagnetta con salsiccia, scamorza e filetti di pomodoro o l’insalata d’orzo con verdure di stagione e curcuma, la coscetta di coniglio cotta a bassa temperatura con la crema di patate, il nostro amato baccalà mantecato con la polenta e la piovra alla puttanesca. E tante verdure: dall’indivia brasata con condimento agrodolce alla cicoria con pomodoro e olive”. “Senza dimenticare i dolci come il tiramisù ma anche i vini, per affrontare con un po' più di leggerezza questo periodo” sottolinea Enrico Ciroi “da scegliere tra una cantina che abbiamo selezionato con amore e in cui i protagonisti sono piccoli produttori, spesso biologici o naturali”.Proposte per tutti i gusti, da scegliere – e ricevere – comodamente seduti sul proprio divano.La lista completa è disponibile sul sito www.lalimentare.itPer ordinare la propria spesa a domicilio basta chiamare lo 0432 1503727, entro le ore 12.00.Le consegne verranno effettuate – nel comune di Udine, cap 33100 - dal martedì al venerdì, nella fascia oraria preferita tra le 15.00 e le 19.00. La consegna è gratuita per spese superiori ai 15 euro, mentre per quelle inferiori è richiesto un contributo di 5 euro.