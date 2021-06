L'asparago si colloca al primo posto tra le orticole coltivate nel Friuli-Venezia Giulia. Si differenzia dalle altre coltivazioni di tale settore per la durata poliennale degli impianti e per un reddito certamente più elevato. Nella nostra regione le asparagiaie sono solitamente presenti in aziende medio-piccole, a conduzione diretta, dove questa coltura permette un reddito discreto, specialmente nella vendita diretta in azienda. Questo tipo di asparagicoltura se da un lato crea problemi per la commercializzazione e la crescita produttiva, dall’altro garantisce la qualità, la genuinità e la freschezza del prodotto. Le zone tipiche di produzione sono Tavagnacco, Tricesimo, Latisana, Fiumicello, San Vito al Torre nonché Fossalon, Cormòns, Sant’Andrea, Moraro e Medea nel Goriziano. Terreni vocati si trovano anche nei comuni di Varmo, di Sedegliano, di Cordenons e Aquileia. Va tuttavia sottolineato come adeguate sistemazioni agrarie e il progresso nel campo della ricerca, della meccanica agricola e della selezione varietale abbiano sensibilmente ampliato l’area in cui la coltivazione dà comunque ottimi risultati. Viene coltivato per la produzione dei germogli (turioni); è una pianta erbacea, poliennale. La parte epigea della pianta dissecca in autunno per vegetare nuovamente nella primavera successiva.



Diffuso nel bacino del mediterraneo e in Europa, era apprezzato dagli Egizi, dai Greci e dai Romani, sia come pianta officinale, sia come ortaggio raffinato e delicato L’asparago (Asparagus officinalis) è originario dell’Asia, dove cresceva come pianta spontanea ed era già noto al tempo degli Egizi, i quali lo diffusero in tutto il bacino del mediterraneo. Le prime notizie sugli asparagi si trovano in un documento scritto circa 300 anni prima di Cristo da Teofrasto - filosofo greco, scolaro e amico di Platone, discepolo e successore di Aristotele - nella sua “Storia delle Piante”, opera botanica in 9 libri. Marco Porzio Catone (234-149 a.C.) ne parla nella sua opera “De agricoltura”, descrivendone le tecniche di coltivazione e di impianto. Anche il famoso naturalista latino Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) illustrò le qualità gastronomiche e le tecniche di coltivazione degli asparagi nella sua opera monumentale “Naturalis Historia”. Gli antichi romani lo chiamavano asparagus e lo apprezzavano sia in cucina, sia per le sue qualità medicinali, tanto che le ricette a base di asparagi sono registrate nei più famosi libri di cucina dell’epoca. Decimo Giunio Giovenale (60-140 d.C.), ci ha lasciato trac cia scritta di un suo pasto: “…un capretto bello grasso… qualche asparago di montagna, uova belle grosse”.La cottura degli asparagi è una consuetudine legata al loro consumo, ma pare che gli antichi romani fossero di diversa opinione. Svetonio nel descrivere la rapidità di una certa azione compiuta da Augusto, scrisse che c’era voluto meno tempo di quanto ne servisse per lessare gli asparagi (“citius quam asparagi coquantur”). Marco Valerio Marziale (40-104 d.C.) elogiò gli asparagi coltivati nel litorale di Ravenna, di polpa tenerissima, esportati per deliziare il palato dei ceti benestanti. Durante il periodo medievale, l’asparago veniva raccolto prevalentemente per sfruttarne le capacità medicinali, in particolare quelle depurative e diuretiche. La diffusione dell’asparago come ortaggio si ha nel 1500, in Francia e in Italia, ma a causa della non facile coltivazione, rimase ancora per molto tempo un alimento di lusso. Il Re Sole ne era particolarmente ghiotto tanto da incitare i botanici di corte a produrlo durante tutto l’anno. Si dovrà attendere l’inizio del 1600 per trovare le prime notizie sulla coltivazione degli asparagi. Ne parlano, ad esempio, Vincenzo Tanara, nobile bolognese in “L’economia del cittadino in villa” e un Anonimo Toscano che ne illustra una ricetta culinaria. Nel Bollettino dell’Associazione Agraria Friulana (ottobre 1854) si legge: “La scioltezza di questo suolo di sottocollina e di natura eccellente diede origine alla coltivazione degli asparagi in tutti questi dintorni; e tale gustosissimo vegetale acquistò credito nelle cucine sotto il nome di asparagi di Tricesimo. Trieste ne consuma buona copia e gli asparagi friulani trovano anche la via di Vienna. Che la strada ferrata giunga fino a noi, sicchè possano essere portati freschi sulle tavole della Germania...”La coltivazione dell’asparago in tutto il Friuli-Venezia Giulia ha una lunga tradizione. Curioso rivisitarne alcune vicende e aneddoti in quella zona, definita di frontiera, più volte rinominata per alternanza di bandiere fra le quali doverosa è la citazione di quella del cosiddetto “Impero ex AU”. Testimonianza ne è la citazione sul libretto di Antonio Dall’Agata del 1728 che racconta (in un curioso linguaggio del tempo) la visita di Carlo VI , Imperatore d’Austria, in regione: “…per dir qualcosa del terreno di questo paese; il Coglio (sic!) produce gran quantità di tutte le sorti di frutti degl’alberi, ed esquisito sapore. Vi diletto ancor di molte piante di terra, onde al suo tempo si vedono grossi e bellissimi spariggi…” Nel 1866, al termine delle Terza guerra d’indipendenza, quando preceduto (così scrivono diversi appassionati di storia) da una rilassante bicchierata presso l’Osteria Tuzzi di Sant’Andrat di Corno di Rosazzo, poi ribattezzata “All’Armistizio”, venne sottoscritto il “Trattato di Cormons” (12 agosto firmato poi a Vienna il 3 ottobre), fra i numerosi documenti oggetto di firma, si trovava anche un elenco di prodotti di particolare pregio che comprendeva anche l’ asparago bianco di Sant’Andrea di Gorizia. Da Karl von Czoernig “Das Land Görz und Gradisca” (La terra di Gorizia e Gradisca, 1873) “… è per merito di una recluta che trovandosi di guarnigione a Vienna, si ebbe allora il caso di conoscere gli alti prezzi che avevano lassù gli asparagi primaticci. Ritornato a casa lo disse ai suoi compaesani i quali si videro spinti ad estendere la coltivazione!” Fra i principali produttori di asparagi del mondo troviamo Cina, Italia, Grecia, Francia, Spagna, Germania e Olanda. L’asparago è particolarmente apprezzato e coltivato in Cina, ed è qui infatti che si registra la più alta produzione del mondo pari al 70% dell’intera produzione del pianeta.L’asparago appartiene alla famiglia delle Liliacee, è una pianta erbacea perenne dal corto rizoma sotterraneo, fornita di radici carnose. In primavera, i giovani germogli - detti turioni - cominciano a crescere portandosi verso la superficie del terreno. I turioni sono di colore bianco finché si trovano sotto terra, ma appena vengono a contatto con la luce del sole assumono un colore rosa violaceo, per passare poi al verde più o meno intenso. I turioni sono la parte commestibile della pianta, teneri e carnosi dal sapore dolciastro, se non vengono raccolti possono svilupparsi in fusti ramificati alti fino a 1,5 metri. La coltura dell’asparago è generalmente praticata in campo; tuttavia si presta bene anche alla coltura in serra. Le varie specie di asparago sono utilizzate in modi diversi: l’Asparagus tenuifolius è raccolto per uso alimentare, l’Asparagus plumosus è usato per arricchire i mazzi di fiori, l’Asparagus sprengeri è usato per abbellire i balconi ringhiere e scalinate. Dopo averli raccolti o acquistati, e prima di consumarli, è necessario eliminare la base poiché molto fibrosa, quindi, con l’aiuto di un coltellino affilato, sbucciare il gambo procedendo dalla punta fino alla base in modo da eliminare la parte filamentosa. L’asparago è un alimento molto dietetico, infatti 100 grammi forniscono circa 29 Kcal e la quasi totalità è edibile, circa l’87 per cento.Gli asparagi sono ricchi di fibra, vitamina A, B, B2, C, amminoacidi, carotenoidi, sali minerali, calcio e fosforo, ma nel contempo sono poveri di calorie. Contengono inoltre asparagina (o acido aspartico) che conferisce all’urina il tipico odore dopo avere consumato asparagi. Il caratteristico odore dell’urina è strettamente legato all’efficienza renale: se il sistema renale è efficiente, l’odore si sente nell’orinazione immediatamente successiva all’ingestione degli asparagi. Gli asparagi riducono il ristagno dei liquidi, quindi sono diuretici e depurativi, grazie alla presenza di purine e acido urico, inoltre sembra che favoriscano la stimolazione dell’appetito. Sono indicati per la cura della cellulite e per chi soffre di pressione alta. Sono invece controindicati per chi soffre di disturbi renali e prostatici e per chi soffre di calcoli renali, cistiti e gotta. Le radici dell’asparago sono indicate per i malati di cuore, per eliminare l’acqua che ristagna nei tessuti, a causa della mancanza di un adeguato circolo cardiaco. Sembra che la forma migliore per sfruttare tutte le proprietà diuretiche dell’asparago sia il decotto.Prima di consumare gli asparagi è sempre opportuno provvedere a un accurato lavaggio. La stagione degli asparagi inizia a fine marzo e si protrae fino a maggio e giugno. Oltre questo periodo, la produzione viene assicurata dalle coltivazioni di serra e, talvolta, da produzioni provenienti dall’estero. Gli asparagi sono raccolti non appena spuntano dal terreno, quando sono ancora giovani e teneri. Il modo migliore per apprezzare pienamente le loro qualità è di consumarli quando sono ancora molto freschi, con le punte compatte e le lamelle ben chiuse: provando a incurvare gli asparagi, se sono freschi si devono spezzare e non piegare. Prima di procedere con l’acquisto, è bene controllate i germogli che devono risultare freschi, dritti, sodi, integri e privi di ammaccature. Il gambo deve essere poco legnoso, i turioni che compongono il mazzetto devono essere della stessa lunghezza. Gli asparagi si conservano in frigorifero, nel cassetto della verdura, avvolti in un panno umido, dove possono resistere fino a 4 giorni. Fuori dal frigorifero, è opportuno immergere i gambi nell’acqua fredda dove possono resistere fino a 24 ore. Quelli più grossi sono da preferire lessati, mentre quelli più piccoli sono indicati per preparazioni diverse ricette, come frittate, risotti, lasagne, pasta e carne. Da evitare gli asparagi dai colori spenti e quelli dall’aspetto legnoso, poiché entrambi i fattori indicano turioni vecchi. Per mantenere inalterato l’aroma e ridurre al minimo la perdita degli elementi nutritivi, la cottura al vapore è certamente la più adatta per gli asparagi.A ogni piatto il suo vino! Vuoi un abbinamento per similitudine oppure per contrapposizione quando ci si siede a tavola il piacevole gioco degli equilibri enogastronomici s’accende. Soprattutto nella grande terra dei vini bianchi che è il nostro amato Vigneto Friuli! L’occasione è propizia per valutare, in questa sede, ipotesi d’abbinamento con vini da vitigni autoctoni o francesi a bacca bianca. Resta inteso che proporre non è imporre. Dovrebbe imparalo anche qualche cameriere che, improvvisandosi cantiniere o enologo Doc, spesso si scontra con l’ospite che non la pensa come lui e che (anche perché paga) qualche diritto ce l’ha. L’affetto che portiamo al nostro tanto amato quanto ‘violentato’ (Tocai) Friulano porterebbe emotivamente a giurare che nessun abbinamento sia più indovinato di quello fra questo vino e l’Asparago presentato al vapore con uova sode e un po’ di buon olio d’oliva extravergine dell’Altopiano carsico (come il Bianchera) oppure delle colline goriziane, udinesi o pordenonesi. Ma per una volta almeno vinceremo i sentimenti proponendo un abbinamento che peraltro ha una sua logica: Asparago (bianco) e Sauvignon (Blanc). Stiamo parlando di una varietà a bacca bianca fra le più importanti e popolari, insieme allo Chardonnay, dalla quale si ricavano alcuni fra i migliori vini bianchi del mondo. È bene specificare Blanc, in quanto ne esistono altre varietà fra cui, a seconda del colore degli acini, il Sauvignon Gris o Rosé (che dà vini di maggior corpo), apprezzato nel Bordolese e in Loira, il Sauvignon Jaune, Noir e Violet; infine il Sauvignon Vert o Sauvignonasse, considerato appunto parente stretto del Tocai Friulano, molto diffuso in Cile, con caratteristiche inferiori al più noto Sauvignon Blanc (minore estratto, maggior rusticità, ridotta capacità di invecchiamento). È appena il caso di ricordare che, grazie alla ricerca (leggasi ‘germoplasma’, ovvero il Dna umano trasferito in botanica) sin dal 1985 si è avuta conferma che il Tocai Friulano altro non è che un Sauvignon Vert o Sauvignonasse. Gli stessi sloveni, ottimi produttori di Furlanski Tokay, per evitare il calvario legale e burocratico capitato ai friulani dopo il ‘famigerato’ Accordo del 23 novembre 1993 fra Unione europea e Ungheria, hanno prontamente adottato il nuovo nome scaricando il precedente! È un’uva dall’aroma penetrante che ne consente l’immediato riconoscimento; fra i sentori tipici: uva spina, ortiche, muschio e, in alcune varietà e cloni, pipì di gatto, da profumi marcati e non sempre graditi (“Tioli”, “Pirazine”) qualità che si esprimono al meglio nel Sancerre e nelle zone centrali della Loira. In California, Australia e Nuova Zelanda, è diffusa la fermentazione e la maturazione in rovere, dando luogo a vini dal gusto decisamente più complesso, ma con la perdita di quelle caratteristiche di freschezza e aromaticità che lo hanno giustamente reso famoso. Ciò nonostante, con questo metodo sono stati prodotti, grazie ad accurate selezioni in vigna e a dosaggi sempre più calibrati del legno, grandissimi Sauvignon capaci di lungo invecchiamento. Accompagnato dal Sémillon e in minor misura dal Muscadelle, produce, nel Sauternes, uno dei più grandi vini dolci al mondo, di grande longevità. Pianta molto vigorosa, necessita di una buona potatura verde, per evitare un eccessivo rigoglio vegetativo.L’asparago bianco è compreso nell’elenco dei Prodotti agroalimentari tradizionali del Friuli-Venezia Giulia. La qualità e la storia centenaria del prodotto hanno indotto alcuni asparagicoltori della regione a riunirsi nell’ Associazione per la valorizzazione dell’Asparago Bianco del Fvg e intraprendere il percorso per ottenere il riconoscimento della tutela europea Denominazione di origine protetta (Dop). Tale riconoscimento viene concesso a quegli alimenti le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dal territorio di produzione inteso non soltanto come ambiente geografico ma comprensivo dei suoi fattori storici, economici, economici sociologici, culturali. Tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono essere realizzate nella zona da cui prende origine il nome del prodotto. Il disciplinare di produzione definisce le caratteristiche del prodotto e stabilisce le ‘regole’ volontarie che gli asparagicoltori si impegnano a rispettare. Al Ducato dei Vini Friulani e in particolare al Magnifico Reggitore, il compianto e vulcanico Isi Benini (1924-1990) va riconosciuto il merito di averlo valorizzato a partire dal 1981 con l’annuale edizione enogastronomica “Asparagus”, che tutt’ora, con il Duca Loris II (Loris Basso, che presiede anche l’Ente Friuli nel Mondo) contribuisce a consolidare l’immagine degli orticoltori, insieme ai ristoratori e ai vignaioli, esportandola anche nei vari Fogolârs nazionali ed esteri.