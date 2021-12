L'India vince l’Ernesto Illy International Coffee Award

illycaffè ha annunciato il nome del vincitore dell’Ernesto Illy International Coffee Award 2021, il riconoscimento che l’azienda attribuisce al produttore che fornisce il miglior caffè sostenibile e che dal 2016 mette in competizione i 27 migliori produttori dei nove Paesi più rappresentativi della stagione di raccolta. Si tratta di Jumboor Estate dell’India, rappresentato da B.M. Nachappa, eletto “Best of the Best” da una giuria indipendente di esperti internazionali.

Il premio “Coffee Lover’s Choice”, assegnato da una giuria di consumatori attraverso un blind tasting organizzato in selezionati locali illy nel mondo, se lo è aggiudicato Proyecto Lift Olopita del Guatemala, rappresentato da Alfonso Urbina Perlata.

I 27 finalisti, tre per ogni paese, provenivano dal Brasile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Etiopia, Guatemala, Honduras, India, Nicaragua. La giuria internazionale, composta dagli chef tre stelle Michelin Kyle Connaughton, Viki Geunes e Niko Romito, dai giornalisti Josè Carlos Capel, Clark Parkin e Michela Proietti, dagli esperti del caffè Sunalini Menon, Birhanu Gebis Wuli e Henry Alirio Martínez Salinas, ha conferito il premio “Best of the Best” all’indiano Jumboor Estate, descrivendolo come un caffè intenso che lascia sul palato una sensazione leggermente setosa, delicata e morbida, costellato da sapori di cioccolato, caramello e agrumi, noci e un po’ di frutta.

Jamboor Estate è situato negli altopiani settentrionali di Coorg, una zona ricca di materia organica a circa 950-1000 metri di altezza. Costruita nel 1870, questa tenuta di 390 ettari, coltiva solo caffè Arabica e produce il "Jumboor Gold", una varietà di Arabica bourbon gialla di alta qualità. Per non interferire con il flusso delle acque pure provenienti dalla montagna, che vengono utilizzate anche durante la lavorazione del caffè, le zone vicine ai corsi d’acqua sono state lasciate nel loro stato naturale, prive di coltivazioni.

“E’ la prima volta che l’India vince il premio Ernesto Illy International Coffee Award. Un paese in cui il caffè cresce all’ombra di alberi ad alto fusto, generalmente insieme ad altre colture come il pepe, la vaniglia, il cardamomo o la cannella. Sono felice che l’ambito riconoscimento ‘Best of the Best’ se lo sia aggiudicato un prodotto che viene coltivato in modo virtuoso, confermando la potenzialità di questo modello agricolo per ottenere la qualità sostenibile – dichiara Andrea Illy, presidente di illycaffè, che prosegue – anche la vittoria del Guatemala, che con il gruppo di piccoli produttori aderenti al progetto Lift si è aggiudicato il premio del miglior caffè secondo i consumatori, dimostra che la qualità continua ad essere il volano per la crescita sostenibile delle comunità del caffè”.

Proyecto Lift Olopita, che ha vinto il premio “Coffee Lovers’ Choice”, è stato creato nel 2017 in Guatemala con l’obiettivo di riunire i piccoli coltivatori di caffè interessati ad apprendere le migliori pratiche agronomiche per produrre un caffè di qualità superiore. Un progetto che conta oggi 112 famiglie di produttori che ricevono formazione costante e supporto da parte del dipartimento tecnico di Mercon Guatemala, l’esportatore di cui illy è partner, per aiutarli a divenire dei veri manager del loro business, garantendoli prezzi migliori per il loro caffè, prodotto in maniera sostenibile.

L’evento, che anche quest’anno si è tenuto in forma digitale, è stato condotto da Lily Cole, modella, attrice celebre per il suo attivismo nell’ambito della sostenibilità.

La classifica dei 27 finalisti è la seguente:

Brasile

Fazenda Agua Viva - José Marques de Araujo

Fazenda Fonte Alta - Maria Claudia Porto

Fazenda Sitio Daniella I - Daniella Romano Pelosini

Colombia

Cabildo Coffee Project, Jambaló - Aracely Vitonco

Women Coffee Project, Caldono - Griceldina Quinayas

Intergenerational Coffee Project, Piendamó - Gerardo Arroyo

Costa Rica

Marespi S.A. - Johnny Marín Badilla

Coopesabalito R.L. - Warner Quesada Elizondo

Coope Atenas R.L. - Juan Carlos Alvarez Ulate

El Salvador

Finca Agua Caliente - José Ernesto Borja Papini

Finca La Providencia - Fernando Alfaro

Finca La Concordia - Carlos Antonio Borja

Etiopia

Gera Estate - Alemayehu Dagne

Asma International Business Pvt Ltd Co. - Seada Shifa

Bechu International Trading Pvt Ltd. Co. - Darmyelesh Bechere

Guatemala

Proyecto Lift Olopita - Alfonso Urbina Peralta

Finca Joya Grande - Jovita Castillo

Finca Peña Blanca - Pablo Chuy Flores

Honduras

Finca El Cedrón - Gerardo López

Cocasancol - David García

Finca Los Liquidambar - José Humberto Ardón Pérez

India

Jumboor Estate - B.M Nachappa

Buskull Estate - Balaraju

Hallihithloo Estate - Mahesh Gowda

Nicaragua

Proyecto Lift - Holman Vicente Rivera Herrera

Finca Santa Isabel - Osman Gregorio Gutiérrez Moreno

Finca California - José Neftali Arauz Herrera

Informazioni sull’Ernesto Illy International Coffee Award

La cerimonia, giunta alla sesta edizione e intitolata a Ernesto Illy, pioniere della collaborazione virtuosa con i coltivatori per la produzione di caffè di alta qualità sostenibile, vuole essere un modo per celebrare e premiare i migliori fornitori di caffè per l'attenzione e la passione che dedicano ogni giorno al loro lavoro, e rinnovare l'impegno dell’azienda a migliorare la vita dei produttori e a realizzare il sogno di offrire il miglior caffè al mondo.

Il laboratorio di qualità della illycaffè ogni anno seleziona i migliori lotti di caffè, utilizzando parametri legati sia alla qualità sia alla sostenibilità. I paesi che si sono differenziati maggiormente per il raccolto 2020/2021 sono stati il Brasile, la Colombia, il Costa Rica, l’Etiopia, El Salvador, il Guatemala, l’Honduras, l’India e il Nicaragua. Per ognuno sono stati individuati i 3 migliori produttori, che si sono sfidati durante la finale dell’Ernesto Illy International Coffee Award 2021 per aggiudicarsi il primo posto nazionale ed essere uno dei nove finalisti della competizione internazionale.

Una giuria indipendente di esperti internazionali composta da specialisti, chef e critici enogastronomici, ha effettuato un blind tasting dei caffè finalisti, analizzandoli attraverso diverse preparazioni - espresso, moka, drip e filtro – e decretando il vincitore in base alla ricchezza e complessità aromatica, l’eleganza e l’equilibrio dei sapori, e l’intensità dell'aroma del caffè.