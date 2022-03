L'Italia si tinge di giallo con il Collio Day 2022

Dopo due anni di stop, torna Collio Day: l’Italia si tinge di giallo!, l’evento che unisce il Consorzio di Tutela Vini Collio alle delegazioni Ais di 14 città italiane.

Due le serate programmate per il 24 marzo e l'1 aprile, nel corso delle quali diverse località si tingeranno di giallo tramite incontri e degustazioni organizzate in collaborazione con le delegazioni dell’Associazione Italiana Sommelier.

L’obiettivo è approfondire (o scoprire) questa terra di confine, posizionata nella zona collinare del Friuli, a pochi chilometri dalla Slovenia, e capace di dare vita a riconosciute eccellenze enologiche.

In totale saranno coinvolte 14 delegazioni Ais, mentre le aziende del Collio che presenteranno i propri vini saranno ben 31, con 19 produttori presenti alle serate. Saranno i vini i veri protagonisti di questi nuovi appuntamenti del Collio Day: ogni location scelta ospiterà la degustazione di sette vini: due autoctoni, tre internazionali e un Collio Bianco. Il settimo vino sarà un rosso per le città che parteciperanno il 24 marzo, un bianco delle annate precedenti per le sedi che ospiteranno l’evento nella serata dell’1 aprile.

Ogni degustazione sarà guidata da un sommelier Ais delle delegazioni ospitanti ovvero Venezia, Belluno, Cremona, Bergamo, Parma, Piacenza, Bologna e La Spezia per il 24 marzo e Siena, Grosseto, Versilia, Verbania, Latina e Imperia per l’1 aprile. A completare la scoperta dei sapori enogastronomici del Fvg, la presenza delle eccellenze del territorio: il Prosciutto di San Daniele e il Formaggio Montasio Dop.