L'Ue riconosce ufficialmente la Doc Friuli

"Il riconoscimento definitivo da parte dell’Europa della Doc Friuli è un'ottima notizia, che premia un percorso virtuoso iniziato alcuni anni fa, già coronato dal successo del riconoscimento nazionale. E' frutto di un grande lavoro da parte della filiera vitivinicola, capace di superare campanilismi e gelosie, delle organizzazioni di settore e della struttura regionale che voglio ringraziare". Lo afferma Cristiano Shaurli, già assessore all'Agricoltura nella scorsa legislatura e attualmente segretario del Pd Fvg, commentando l'approvazione definitiva della Doc Friuli da parte dell'Ue.

"Le quantità prodotte e gli ettari rivendicati danno ragione - spiega Shaurli - a chi allora fu in grado di capire che non si trattava di uniformare la nostra produzione ma di valorizzarla e promuoverla di più e meglio. Le peculiarità di tanti territori ci sono ancora e danno valore aggiunto alla Doc regionale".

Per l'esponente dem "il rischio ora è che tutto questo sia visto come un traguardo mentre deve essere un punto di partenza. Vale per la Doc Friuli come per l’altro importante traguardo raggiunto della Doc interregionale Pinot Grigio e, spero, prima o poi anche per la Ribolla Gialla che attende la conclusione del percorso già avviato".

"Un punto di partenza per la promozione agroalimentare della nostra Regione che oggi - aggiunge Shaurli - pare un po’ appannata. Un punto di partenza per puntare ancor di più sulla sostenibilità ambientale, sull’identificazione prodotto-territorio e sulla qualità, consapevoli che solo così possiamo essere davvero competitivi. Non sulla quantità ma - puntualizza - su quello che nessuno può copiarci: il nostro territorio e le straordinarie peculiarità dei nostri vini".