La Calabria al Mercato coperto Coldiretti Udine

Settimana della Calabria nei Mercati coperti Coldiretti Campagna Amica. Come nelle strutture di Pordenone e Gorizia, anche a Udine è in arrivo l’azienda agricola Tenuta Cardonetto di Corigliano-Rossano, provincia di Cosenza, con i suoi agrumi, una delle tante espressioni del made in Italy in viaggio per la penisola.

Occasione unica per i visitatori del Mercato di via Tricesimo 2 per assaggiare il meglio della produzione calabrese. Appuntamento venerdì 22 novembre, dalle 15.30 alle 20, con la vendita agrumi e le degustazioni gratuite guidate di olio, anduja, soppressata e fichi. Stesso programma anche sabato 23, dalle 8 alle 13, con l’aggiunta del laboratorio per bambini “Intorno a un’oliva”, a cura di Carolina Zanier.