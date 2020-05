La Cantina Produttori Cormòns non si ferma e lancia un nuovo prodotto, che avrebbe dovuto presentare a Vinitaly: il brut Kremäun Metodo classico. La pronuncia ricorda il crémant, il nome che identificava spumanti francesi con effervescenza minore che si producevano in Alsazia, in Borgogna ecc.

Ma in realtà "Kremaun" è il nome tedesco, o meglio asburgico, con cui veniva appellata la cittadina di Cormons, registrato dalla nota cooperativa sociale e ora adottato per battezzare il primo spumante rifermentato in bottiglia, perchè di spumanti prodotti in autoclave, metodo italiano o Charmat, la Cantina Produttori ne produce già otto, Prosecco a parte.

"Questo Metodo classico è fatto con Chardonnay e Pinot bianco in percentuali che variano in base all’annata - spiega il direttore generale Dal Zovo - . Il mosto di Chardonnay ha effettuato la fermentazione in acciaio e una parte di Pinot bianco è fermentata in botti di legno. La presa di spuma è avvenuta in bottiglia e la successiva sosta del vino a contatto coi lieviti è stata di 36 mesi. All’atto della sboccatura è stato aggiunto il liquer d'expédition"

Merita, infine, ricordare che il cda ha deciso di sostenere la Protezione Civile, sia quella di Cormons, devolvendole 5 euro per ogni confezione pasquale venduta, sia con il ricavato di due aste. "Abbiamo pensato di aiutare anche la Protezione Civile nazionale in questo difficile momento - spiega il presidente Filippo Bregant - mettendo in vendita su ebay due collezioni del Vino della Pace, complete dal 1985 al 2012: quasi 70 bottiglie per ogni lotto con altrettante etichette di artisti famosi".