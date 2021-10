La Cantina Produttori Cormòns sposa la vela

La Cantina Produttori Cormòns, per dare continuità al messaggio di pace fra i popoli che dal lontano 1985 ha il Vino della Pace, in sinergia con Barcolana e InCE, ha omaggiato i componenti delle 17 delegazioni dei Governi dei Paesi che aderiscono all'Iniziativa Centro Europea, presenti al Sea summit, con una bottiglia del Vino della Pace ciascuno.

Già nelle scorse settimane la Cantina di Cormòns ha voluto essere vicino al mondo della vela con i suoi vini per tutte le imbarcazioni iscritte alle varie regate della Settimana Velica Internazionale, organizzata dallo Yacht Club Adriaco di Trieste, in collaborazione con la Pietas Julia e con la Compagnia della Vela di Venezia: il nuovo circuito Maxi Yacht Adriatic Series, la Trieste-San Giovanni in Pelago, il raduno Città di Trieste, per finire con le vele d'epoca e la prossima Trieste-Venezia.

Ai primi tre classificati di ogni regata la Cantina Produttori ha regalato un confezione contenente tre bottiglie di Vino della Solidarietà, un Collio bianco Doc, fatto per sostenere l'Anffas di Gorizia, con etichette disegnate da artisti locali.