La Casa del Prosciutto riconosciuto marchio storico

Importante traguardo per la Casa del Prosciutto di San Daniele del Friuli che può festeggiare il riconoscimento di Marchio Storico d’Interesse Nazionale. L’azienda della famiglia Alberti, stabilita nel 1906 nella cittadina collinare, ha portato avanti l’attività attraverso due Guerre Mondiali, il terremoto del 1976 e la pandemia, tramandando la passione di generazione in generazione.

La lunghissima tradizione imprenditoriale parte, però, ben prima, dagli inizi del 1700 con attività agricole, molitorie e commerciali. Luigi Alberti creò nel 1875, nella vicina Fagagna, l’attività di 'commercio coloniali, cereali, spezie, salumi e vini'. Il figlio Osvaldo, nel 1906 trasferì l’azienda a San Daniele, tenendo conto che gli scambi commerciali nella cittadina collinare erano meglio organizzati, ampliando subito l’attività e offrendo anche il servizio di trasporto di prodotti alimentari tramite carri trainati da cavalli oltre che di commercio di tutti i prodotti di prima necessità.

L’altra tappa fondamentale della storia arriva nel 1963, quando viene registrato il marchio “La Casa del Prosciutto”. Dopo il terremoto, la ricostruzione del prosciuttificio, completamente ammodernato negli anni ‘90, portando la produzione a circa 12.000 pezzi annui.

Dal 2013 le redini dell’azienda sono passate a Carlo Alberti che, dopo un nuovo importante intervento di ristrutturazione, ha rinnovato e ri-ammodernato tutto il complesso aziendale coinvolgendo anche i figli Marco e Luca - che si sono laureati in Business Intercultural Management all'Università di Villach e in Scienze e Cultura della Gastronomia e Ristorazione all'Università di Padova - che rappresentano ormai la quinta generazione aziendale.

Un traguardo, quello dell’inserimento nel registro nazionale marchi storici, che la famiglia Alberti vuole condividere con la comunità, “anche se non ci saranno festeggiamenti ufficiali – spiegano - sia per rispetto alle popolazioni che soffrono per l’invasione dell’Ucraina, sia per prudenza, non essendo ancora terminato il periodo pandemico”.