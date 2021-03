La colomba de L’Oca Golosa tra le migliori d'Italia

Soffice e saporita, grazie agli ingredienti genuini e a un’aggiunta tanto speciale quanto segreta nel processo di preparazione: è la colomba della pasticceria L’Oca Golosa di Gorizia, non a caso giudicata uno delle trenta migliori in Italia da “Divina Colomba”, il concorso organizzato dal portale Goloasi.it, che riunisce maestri pasticceri provenienti da tutta la penisola.

Dopo che nel 2019 è stato il panettone made in Gorizia a classificarsi sul terzo gradino del podio nazionale dell’importante rassegna, quest’anno è la volta della colomba. Ancora una volta sono stati, quindi, premiati l’impegno e la passione di Valentina De Luca e del fratello Federico, che insieme a Francesco Pizzigallo hanno dato vita e gestiscono la pasticceria di corso Italia.

Grande l’attenzione che il concorso nazionale riserva alla provenienza degli ingredienti: sono stati ammessi alla gara solo i pasticceri che producono colombe artigianali con lievito madre, senza conservanti, aromi artificiali ed emulsionanti.

Uno spirito condiviso pienamente da Federico e Valentina, da sempre attenti alla scelta delle materie prime. “Per la colomba ho seguito una nostra ricetta, con una piccola aggiunta personale per rendere più morbido e gustoso l’impasto, con ingredienti assolutamente italiani, dalla farina alla vaniglia, passando, ovviamente, per il burro e utilizzando rigorosamente lievito madre. Così come il panettone, anche la colomba non è semplice da preparare, quindi questo premio rappresenta per noi una soddisfazione doppia”, spiega Valentina, ormai 'addetta' a pieno titolo per L’Oca Golosa alla preparazione dei grandi lievitati, in virtù degli approfonditi studi e degli esperimenti fatti. Una dedizione riconosciuta anche dall’ingresso nell'Elite del panettone, il club che unisce i maestri pasticceri artigianali che scelgono solo ingredienti genuini, con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza di questo dolce.

Proprio in virtù della volontà di privilegiare la genuinità degli ingredienti, si fa sempre più stretto il legame tra la pasticceria goriziana e il territorio: “Abbiamo stretto una collaborazione con una piccola ditta locale di trasporti così da aiutarci a portare le nostre colombe in tutta la Regione alla tariffa speciale di un euro per la promozione di entrambi”, spiega Federico.

Oltre alla colomba tradizionale, sono tante e prelibate le varianti pensate per la Pasqua 2021, tra cui anche la colomba Siciliana, che vede nel pistacchio il suo ingrediente principale, oppure la colomba Unione con caffè, fichi e mandorle.

Un periodo intenso sotto tanti punti di vista quindi per L’Oca Golosa, che ha saputo essere al passo con i tempi e reagire ai tanti cambiamenti imposti dall’emergenza sanitaria. Tanto per cominciare la squadra è salita al momento a sette persone, per far fronte alle sempre numerose richieste di consegna a domicilio. Anche l'App per ordini e acquisti in sicurezza si è rivelata una scelta vincente. “Tanti dicono che la versione digitale dei servizi allontana le persone, ma io non penso sia così", aggiunge Federico. "Stiamo assistendo in questi giorni a tante persone che, non potendo essere qui, con parenti e amici ordinano tramite la nostra App uova di Pasqua e i dolci di Pasqua. Si tratta, quindi, di un servizio che unisce e fa sentire la vicinanza, cosa che ovviamente è una grande soddisfazione”.