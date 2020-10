La Delizia, produzione sopra i 300mila quintali

Vendemmia conclusa a Casarsa per i Viticoltori friulani La Delizia, cantina storica del Friuli Venezia Giulia (nel 2021 celebrerà i 90 anni dalla fondazione) e tra le prime nove in Italia per la produzione di Prosecco. Nonostante un'estate complicata per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, la raccolta ha superato i 300 mila quintali d'uva conferiti dai 450 soci, confermando i quantitativi delle scorse annate.

"È stata una vendemmia veloce - ha spiegato il direttore commerciale Mirko Bellini -, svoltasi nel giro di un mese: il meteo ci ha fatto un po' tribolare, con un'alternanza caldo-freddo inframmezzata dalla pioggia, ma ciononostante l'annata è discreta, soprattutto per i vini bianchi e ancora meglio per gli spumanti, per i quali ci attendiamo degli ottimi profumi".

Ora spazio all'autunno-inverno, dove a livello commerciale occorrerà affrontare alcune incognite. "Non solo il Covid-19 - ha aggiunto Bellini - c'è ancora, determinando dei blocchi per le persone che, seppur non ai livelli del lockdown, comporteranno dei cali nella domanda, ma a livello internazionale il mercato vinicolo guarderà con attenzione pure agli avvenimenti politici, con Brexit ed elezioni americane sempre sullo sfondo. Gli effetti del coronavirus ormai sono visibili e cosa fare nel beve e medio periodo è evidente quindi, bisogna intervenire subito sia come singole aziende che come sistema vitivinicolo regionale. Non possiamo permetterci di perdere ancora tempo. Detto questo rispetto alla primavera i mercati stanno tenendo e noi con loro: di sicuro nella grande distribuzione, dove abbiamo aumentato le vendite del 15%, ma anche nel canale l'Horeca (hotel, ristoranti e bar, ndr) italiano che ha dato segnali di ripresa, con alcuni determinati segmenti e zone geografiche che nel corso di questa estate sono stati addirittura migliori rispetto al 2019 e che con la nostra rete commerciale siamo andati ad intercettare".

Tra agosto e settembre sono infine arrivati importanti riconoscimenti per le bollicine de La Delizia nei due più prestigiosi concorsi al mondo. Al Berliner Wein Trophy lo Jadér e il Prosecco Doc Extra Dry Naonis hanno ottenuto la medaglia d'oro. Ai Decanter World Wine Awards invece è giunta la medaglia d'argento per lo Jadér e il Rosé Naonis e di bronzo per il Prosecco Doc Brut e il Prosecco Doc Extra Dry Naonis. Infine anche Filari di Bolle, la Selezione dei migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia, ha incoronato la cantina casarsese, assegnando il primo premio nella categoria monovarietale metodo di spumantizzazione Charmat alla Ribolla Gialla Naonis e nella cuvée Charmat allo Jadér. "Ma il premio più grande che abbiamo ricevuto - ha concluso Bellini - è stata la fedeltà dei nostri clienti e dei nostri agenti".