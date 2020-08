La Doc Collio non abbassa le rese

Già rifiutata a metà agosto dalla Regione per questioni legate alla burocrazia, la proposta avanzata dall’assemblea dei soci del Consorzio Tutela Vini Doc Collio di abbassare del 20% le rese per l’annata 2020, è stata ribadita dall’Assemblea stessa venerdì 28 agosto scorso, con la scelta di non regolamentare internamente la riduzione. Una decisione, presa con il 57% dei voti dai soci del Consorzio, che hanno stabilito di non ricorrere alla riduzione delle rese per l’annata corrente.

La vendemmia 2020, al via in questi giorni nella denominazione, seguirà, dunque, le indicazioni del disciplinare di produzione di riferimento.