La Fiera del vino di Buttrio lancia le degustazioni a distanza

Regina di Cuori e Re di Coppe sono i nomi suggestivi per le due degustazioni guidate che la Fiera regionale dei Vini di Buttrio e la Guida Vinibuoni d'Italia del Touring Club Italiano hanno deciso di organizzare il 20 giugno a Villa di Toppo Florio, sede della storica manifestazione organizzata dalla Pro Loco Buri insieme al Comune di Buttrio, membro delle Città del Vino e al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale tra le Pro Loco d'Italia. Il tutto con il sostegno di Fondazione Friuli, Camera di Commercio di Pordenone Udine, CiviBank e Vitis Rauscedo.

Novità di questa edizione 2021 il fatto che oltre alle persone in presenza che si saranno prenotate, potranno partecipare pure quelle iscrittesi online, le quali potranno assaggiare i vini in diretta grazie a un innovativo sistema ideato dagli organizzatori. Infatti iscrivendosi al costo di 20 euro si riceverà a casa un box con i 4 vini che saranno degustati in ogni evento, in comode bottiglie da 50 cl. "Un modo - spiegano dalla Fiera - per ampliare la platea di partecipanti oltre al numero in presenza fissato dalle norme anti contagio. Sarà il nostro speciale modo per brindare alla ripartenza".

Re di Coppe (Villa di Toppo Florio domenica 20 giugno ore 11.30-13.00) è dedicato ai vini bianchi autoctoni nazionali: saranno degustati Le Caniette Offida Docg Pecorino Io sono Gaia non sono Lucrezia 2018; Pietradolce Terre Siciliane Igt Carricante Pietradolce Sant'Andrea 2017; Ca' Lojera Lugana Doc Riserva del Lupo 2017; Cantina Sant'Andrea; Moscato di Terracina Doc Secco Hum 2018.

Regina di Cuori (Villa di Toppo Florio domenica 20 giugno ore 18.30 - 20) è dedicata ai vini rossi autoctoni nazionali: saranno degustati Marsetti Alberto Valtellina Superiore Docg Le Prudenze 2016; Buglioni Amarone della Valpolicella Docg Classico Il Lussurioso 2016; Arnaldo Caprai Montefalco Sagrantino Docg Collepiano 2016; Silvio Grasso Barolo Docg Annunziata Vigna Plicotti 2016.

Info e prenotazioni: telefono +39 0432 673511, email proloco@buri.it - info@buri.it o il link che si trova su www.buri.it.

In questo modo la Fiera regionale dei Vini di Buttrio si conferma, grazie alla consolidata partnership con Vinibuoni d'Italia, per un fine settimana "capitale" dei vini autoctoni di qualità.

Oltre cento tra i vini autoctoni nazionali che hanno ottenuto le ambite Corone della guida del Touring Club Italiano saranno poi protagonisti nel banco degustazione della cena di anteprima che si terrà al Vagabondo Resort di Buttrio venerdì 17 giugno alle 20, abbinati a piatti di qualità con materie prime del Friuli Venezia Giulia, valorizzate dalla Strada dei vini e dei Sapori #tastefvg. Inoltre speciali brindisi con Prosecco Doc Rosè del Consorzio Prosecco Doc e Moscato d'Asti Docg del Consorzio Asti e Moscato d'Asti Docg.

Costo 38 euro, prenotazioni proloco@buri.it e ilvagabondoresort@gmail.com.