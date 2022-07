La forma oggi è anche sostanza

Dopo due anni di fermo a causa della pandemia, torna la Mostra regionale della patata con il suo tradizionale convegno che quest’anno toccherà il tema dei marchi e del marketing. Produrre bene, infatti, non è sufficiente, perché per una realtà agricola importante come la CoProPa di Ovoledo di Zoppola, che associa un’ottantina di aziende che coltivato complessivamente 120 ettari, è sempre più fondamentale raccogliere il valore aggiunto che si genera a valle, cioè nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti.

L’incontro, organizzato in collaborazione con Ersa, si terrà domenica 17 luglio con inizio alle 10 nell’auditorium comunale di Zoppola. Dopo i saluti istituzionali di Michele Fabro dell’Ersa, Piervito Quattrin di CoProPa e del sindaco Francesca Papais, l’esperto di marketing Alberto Abate parlerà delle moderne tecniche per trasmettere attraverso un marchio i valori e la qualità del prodotto.

Alla tavola rotonda che seguirà, moderata dal giornalista Rossano Cattivello, interverranno anche il presidente di Agrifood Fvg Claudio Filipuzzi, il presidente di Fedagripesca Confcooperative Venanzio Francescutti, Ezio Redeghieri in rappresentanza di Legacoop, il presidente provinciale di Coldiretti Matteo Zolin e quello di Confagricoltura Nicolò Pancera. Le conclusioni saranno tratte dall’assessore regionale Stefano Zannier. Al termine ci sarà la premiazione dei produttori che hanno partecipato alla mostra delle patate.

Durante il convegno, però, si passerà direttamente dalle parole ai fatti. Infatti, la CoProPa, che già aderisce al progetto “Io Sono Fvg” e alla certificazione Aqua, presenterà il restyling del proprio marchio aziendale, premessa per l’avvio di una nuova strategia commerciale e d’immagine.