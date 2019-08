La Mappa del Sapore promuove San Daniele

Una storia di promozione del territorio che supera i 15 anni e si arricchisce di una nuova tappa, quella di San Daniele del Friuli. Il vicepresidente provinciale di Confcommercio Udine Alessandro Tollon presenta infatti, assieme al presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo e all’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini, la nuova Mappa del Sapore, interamente dedicata alla città del prosciutto.

Un progetto consolidato, apprezzato dagli operatori economici e dal turista. Partita da Lignano, la Mappa ha toccato in passato anche Udine e il territorio che va da Cividale e Cormons. E non è mancata Sportland, la guida rivolta a chi cerca una vacanza in movimento, alla scoperta della natura. Ora tocca a San Daniele. Un’iniziativa, spiega Tollon, che ha visto coinvolti Comune, Consorzio del prosciutto, Pro Loco, e ha avuto il suo battesimo in occasione di Aria di Festa.

"Sinergia che si ripete e si allarga ora anche all’amministrazione e alle realtà sandanielesi – osserva con soddisfazione l’assessore Bini –. L’enogastronomia è un asset molto importante per la promozione turistica, il prosciutto in particolare è un brand che ci stiamo impegnando a far conoscere come veicolo di conoscenza della regione». «Mentre in passato solo alcuni intenditori viaggiavano alla scoperta dell’enogastronomia locale – aggiunge il presidente Da Pozzo – oggi il turismo enogastronomico è in costante ascesa e uno dei più dinamici all’interno del settore. L’importante è offrire iniziative di qualità. Perché la qualità paga sempre".

Ad aderire alla Mappa sono ristoranti, trattorie, gastronomie, osterie, bistrot, enoteche, 26 locali descritti nella loro offerta di cucina e di vini. "Un percorso che ci riempie di orgoglio – spiega Tollon – perché da un lato racconta la qualità dei nostri gestori e ristoratori, dall’altro riveste una importante valenza turistica visti i dati che parlano di un quarto dei visitatori che si muove con il principale obiettivo della scoperta enogastronomica. In un’area dalla collocazione strategica come il Fvg è inevitabile guardare un po’ dappertutto: alle altre regioni, alla Svizzera, ai paesi di lingua germanica e a quelli dell’Est".

Anche in questa occasione, infatti, la Mappa, tradotta in tedesco e inglese e scaricabile nel sito www.mappadelsapore.it, verrà distribuita in 10mila copie da Tarvisio a Lignano passando naturalmente per Udine, negli infopoint, nelle fiere internazionali, con particolare attenzione al turista austriaco e bavarese, e potrà essere utilizzata anche per “vincere” un gadget che un anno fa ha avuto particolare successo. "Si tratta di un grembiule da cucina che raffigura la copertina della guida – spiega Tollon –. I turisti che visiteranno almeno otto locali del circuito, che comprende non solo San Daniele ma circa 200 insegne in tutto il Friuli, potranno raccogliere altrettanti timbri e portare a casa il grembiule. Ne abbiamo già inviati parecchi anche in Austria e in Lombardia".

Confermata la veste grafica di Emporio Adv di Enrico Accettola, la Mappa del Sapore-San Daniele presenta inoltre la novità del compendio, a firma di Silvio Bini, dei piatti tipici – frico, brovada e muset, Montasio, Formadi Frant, polenta, cjarsons, gubana –, anche in questo caso con traduzione in tedesco e inglese.