La nuova Ein Prosit in vetrina

"Tarvisio e Udine diventano per una settimana le capitali dell'alta gastronomia, con un programma da record, attirando nel capoluogo friulano i più grandi chef del panorama mondiale e nazionale. Ma non solo: Ein Prosit è anche una vetrina delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia, dai vini ai prodotti fino alle tipicità regionali. è una perla di rara bellezza che può aiutare Udine a crescere dal punto di vista turistico. Abbiamo deciso tutti assieme di mettere questo brand a servizio dell'intero sistema del Friuli Venezia Giulia. Metteremo a tavola il mondo, a Udine, con un evento dalle potenzialità incredibili".

È questo il messaggio lanciato dall'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, alla presentazione della ventunesima edizione di Ein Prosit, che si terrà dal 24 al 28 ottobre a Udine, con un'anteprima a Tarvisio nelle serate del 22 e 23 ottobre. La manifestazione, organizzata dal Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano in collaborazione con la Regione, PromoTurismoFvg, il sostegno del Comune di Udine e della Fondazione Friuli, è un'importante vetrina dell'eccellenza della produzione enogastronomica regionale, nazionale e internazionale e propone un programma fitto di appuntamenti speciali che sarà in grado di richiamare in Friuli Venezia Giulia migliaia di appassionati e gourmand da tutta Italia e da diverse località oltre confine, in primis da Austria e Slovenia, occupando per l'intero fine settimana le strutture ricettive udinesi.

Bini ha rimarcato che "la Regione, anche attraverso PromoturimoFvg, crede fortemente e ha deciso di puntare ancor di più su Ein Prosit, ormai un brand consolidato e un format conosciuto in tutto il mondo, come conferma la sua candidatura a 'Evento dell'anno' ai World restaurants awards, convinta che il Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo sa costruire eventi che diventano prodotti turistici per tutto il Friuli Venezia Giulia".

L'evento, il cui tema sarà 'Nemo propheta in patria, prevede nell'arco dei suoi sei giorni oltre 100 eventi tra cui cene che vedranno protagonisti grandi chef, degustazioni, incontri, laboratori e masterclass, presieduti da note personalità del panorama giornalistico enogastronomico, operatori di settore e alcuni tra i migliori cuochi di fama internazionale. Un ampio spazio espositivo dedicato ai produttori per il momento principale dell'evento: la mostra assaggio. A Udine ancora una volta andranno in scena le contaminazioni in un intreccio tra sapori, riti e costumi senza confini.

L'intero programma e le offerte turistiche di Ein Prosit 2019 sono consultabili sul sito www.einprosit.org