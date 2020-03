La pastiera la spunta di un soffio sulla gubana

La super dolcezza della pastiera napoletana la spunta, seppur di poco, sul più sobrio gusto della gubana. E’ stato un vero testa a testa il confronto tra gubana e pastiera nel corso della valutazione sensoriale della giuria tecnica e di quella popolare alla 15esima edizione del concorso dolciario Gubana Day-Premio Bepi Tosolini.

Il celebre dolce tipico campano ha dato filo da torcere alla specialità cividalese nel giudizio finale degli esperti, che hanno proceduto alla degustazione di sette gubane e di altrettante pastiere e in quello degli avventori del Caffè San Marco di Cividale promotore della disfida. Nonostante l’ansia da corona virus, sono stati oltre 200 gli ‘assaggiatori’ giunti nel weekend nello storico locale cividalese per dare il proprio voto ai dolci concorrenti compilando apposite schede loro fornite.

Alla fine ha prevalso per la giuria popolare la pastiera confezionata dalla pasticceria Dolce e Caffè di Boscoreale con un punteggio di 85,14, mentre per la giuria tecnica ha prevalso la pasticceria Gabbiano Salvatore di Pompei con 90,62 punti. Subito a ridosso dei primi il dolce friulano.

Queste erano le ‘formazioni’ in campo: Gubana: Panificio Del Fabbro, Panificio del Foro, Panificio Cattarossi di Cividale, Codromaz di Prepotto e i gubanifici Giuditta Teresa, Dorbolò e Dall’Ava delle Valli del Natisone. Pastiera: pasticcerie Di Rosa Antonio di Torre del Greco, Gabbiano Salvatore di Pompei, Di Rosa Giuseppe di Torre Annunziata, Somma Michele di S. Maria la Carità, Past Dolce e Caffè di Boscoreale, Gerardo Di Dato di Angri e Bar Alba di Scafati.

Della giuria tecnica hanno fatto parte i giornalisti gastronomici Giuseppe Longo (presidente), Mariarosa Rigotti, e Mariella Trimboli, la cuoca-docente Micol Pisa, i gastronauti Jgor Brusini (avvocato), Greta Fregonese (farmacista), Stefania Cecchini (Gastronomica friulana), Francesco Bauso (mental coach) e, di diritto, la rappresentante dello sponsor Lisa Tosolini.

La gubana si ricava da un sapiente mix di ingredienti. Ma ogni produttore ha la sua ricetta così da rendere variegato il gusto di questa specialità dolciaria che ha origini medievali per quanto ancora misteriose. Le valli del Natisone e la stessa Cividale sono sicuramente la sua culla. La gubana viene, infatti, citata per la prima volta nel 1409 quando compare inserita tra le 72 vivande servite al banchetto in onore di Papa Gregorio XII giunto a Cividale per presiedere un burrascoso concilio.

La pastiera napoletana ha anch’essa umili origini che la leggenda vuole attribuire a marinai naufraghi che nel XVI secolo avrebbero fatto ricorso a quanto rimaneva in dispensa per il proprio nutrimento. Simile alla crostata, è una specialità particolarmente apprezzata nelle festività pasquali.