La qualità nel piatto inizia dall'appalto

Una quota sempre maggiore di friulani consuma il pranzo fuori casa. Che si tratti di lavoratori o studenti, il ruolo delle mense è dunque sempre più importante, anche in termini di qualità dell’alimentazione. Non è dunque un caso se la Giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi le nuove Linee guida per l’esternalizzazione dei servizi per la ristorazione collettiva. In Fvg l’11% dei residenti utilizza una mensa contro l’8% della media nazionale e quotidianamente sono serviti 130mila pasti, il 60% dei quali nelle mense scolastiche.



Alla redazione delle linee guida ha lavorato fin dal 2018 un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti del Sistema sanitario regionale da esperti di alimentazione, di Anci Fvg, della ristorazione scolastica dei Comuni e delle strutture residenziali per anziani e case di riposo comunali e dai referenti di Federsanità Anci Fvg. A Giuseppe Napoli, presidente di quest’ultima associazione e firmatario, assieme al vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, della prefazione al documento, abbiamo chiesto una valutazione.



“Le Linee guida sono uno strumento fondamentale perché forniscono indicazioni molto utili per i Comuni e le altre istituzioni locali sulle priorità e le scelte più adeguate in un settore strategico per la salute e non solo. Si tratta di informazioni e riferimenti utili, esperienze, buone pratiche, dati e criteri da declinare nelle stesura dei documenti di gara come bandi, disciplinari, capitolati, schemi di contratto, finalizzati a garantire la qualità dell’esecuzione dei contratti per i servizi i ristorazione collettiva.. Promuovere e rafforzare, a livello locale, la collaborazione interistituzionale per facilitare scelte alimentari più salutari, in particolare in asili nido, scuole, ospedali, case di riposo, istituzioni pubbliche e luoghi di lavoro, riveste un ruolo strategico. Il 13 luglio scorso i rappresentanti di Comuni, Aziende sanitarie, Aziende pubbliche servizi alla persona (Asp), Case di riposo comunali, Consorzi, Fondazioni e Federfarma Fvg, tutti associati a Federsanità Anci Fvg, hanno condiviso e approvato all’unanimità il testo. Come sempre sono stati considerati con grande attenzione i temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, nonché della valorizzazione dei prodotti regionali di prossimità e della filiera corta. Inoltre, in merito agli appalti è stato ulteriormente valorizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ad esempio, anche il recente bando dell’Arcs Fvg, dedicato alla ristorazione sanitaria, ha preso spunto dai principi e buone pratiche indicate in questo documento. Il percorso è apprezzato anche dalla Centrale unica di committenza regionale con la quale è stato avviato, dal 2020, un intenso scambio di informazioni. La prospettiva è quella di redigere un bando unico per molti Comuni della regione”.“La prima azione è sicuramente favorire la massima cura nella redazione dei documenti di gara, in modo puntuale e preciso. A tal fine le Linee guida forniscono indicazioni pratiche e molto utili con lo scopo di orientare e costituire un supporto fondamentale per i Comuni. Con questa chiarezza e trasparenza e grazie alla collaborazione con gli esperti delle Aziende sanitarie sarà molto più semplice anche verificare il rispetto di quanto indicato nell’appalto e, quindi, attivare un sistema di controllo a diversi livelli. Al riguardo è molto importante anche il livello di informatizzazione dei Comuni per facilitare questo percorso, ad esempio tramite l’incrocio informatizzato dei dati".“Certamente il documento è dedicato alla modalità ottimale di redigere un appalto, ma può valere in diversi contesti, dagli asili nido alle Case di riposo, ai Centri di ricerca, altri istituti pubblici ed enti, perché i principi base sono quelli indicati dal Codice dei contratti pubblici. Federsanità Anci Fvg, insieme alla Direzione centrale Salute e ad Anci Fvg, si impegnerà già nelle prossime settimane per diffondere le Linee, informare e aggiornare i Comuni su questi temi e promuovere l’attuazione sull’intero territorio regionale”.