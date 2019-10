La Ribolla Gialla sbarca sul web

In attesa delle norme di tutela e mentre non si attenuano gli effetti della crisi che ha visto crollare fino a 0,12 euro al chilo il prezzo delle uve di Ribolla Gialla prodotte in pianura, quello che potrebbe diventare il nuovo vino simbolo del Friuli Venezia Giulia sbarca sul web con un’iniziativa digitale che vuole coinvolgere produttori, enti pubblici e operatori economici.

Da alcuni giorni è on line una piattaforma digitale integrata interamente dedicata alla Ribolla Gialla del Friuli Venezia Giulia. Si chiama RibollaGialla.org e si pone una serie di obiettivi: vuole presentare il vitigno e il vino sui mercati, fornire servizi e strumenti tecnici ai produttori, far conoscere gli strumenti di banche e assicurazioni destinati al mondo del vino, consentire ai consumatori di approfondire i vari aspetti del mondo della Ribolla.

La piattaforma sarà presentata venerdì 25 ottobre con un evento a Cividale del Friuli al quale parteciperanno tecnici, esperti, produttori, storici e appassionati, oltre al Presidente del Comitato Nazionale Vini del Ministero delle politiche agricole, Michele Zanardo, e la presidente di Civibank, Michela Del Piero.