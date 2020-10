La Roncaia Eclisse (ri)conquista i Tre Bicchieri

É tempo di vendemmia ma anche di brindisi per la cantina La Roncaia che arricchisce la propria collezione di medaglie con quello che da sempre è considerato un marchio di eccellenza a livello globale: i Tre Bicchieri del Gambero Rosso. Ad essere consacrato dall’edizione 2021 della Guida Vini d’Italia, la più influente guida enologica italiana, importante punto di riferimento per gli operatori del settore e i degustatori di tutto il mondo, è Eclisse, il raffinato bianco a base Sauvignon affermatosi nel corso degli anni tra i vini più rappresentativi della boutique winery della famiglia Fantinel.

All’interno della lunga serie di riconoscimenti collezionati da Eclisse c’era già un Tre Bicchieri, ottenuto con la vendemmia 2012. “Siamo felici che grazie all’annata 2018 questo ambito premio sia 'tornato a casa', riconfermando il livello qualitativo e l’unicità di un vino per noi iconico - dichiara Marco Fantinel, presidente dell’azienda -. Naturalmente, si tratta di un prestigio che celebra, oltre al prodotto, la cantina a tutto tondo, premiando soprattutto lo straordinario lavoro condotto negli ultimi anni dall’enologo Gabriele Tami e da tutto il team tecnico di Fantinel, all’insegna della valorizzazione di un territorio, una cultura enologica, un’autenticità di stile che solo una costante ricerca qualitativa permette di mantenere”.



: a febbraio l’autorevole rivista inglese 'The Drinks Business' l’aveva annoverata tra le 100 cantine top al mondo, grazie all’inclusione dinell’ambito del fior fiore dei wine-makers.

“Il Friuli aveva dimenticato il piacere della bevibilità e della freschezza”, commenta l’enologo.

“Negli ultimi anni però ci siamo riavvicinati allo stile che ha fatto conoscere la nostra regione come bianchista d’eccellenza. Per quanto riguarda il nostro territorio specifico, il nord dei Colli Orientali, grazie al clima più freddo, può sicuramente giocare carte importanti sul tavolo dell’acidità. In particolare, il Sauvignon delle nostre zone, aromatico e molto acido, trova grande equilibrio in un sapiente taglio con il Picolit secco.”

È proprio questo il peculiare blend da cui nasce Eclisse, perfetto matrimonio tra l’elegante aromaticità di un vitigno internazionale che ha trovato in Friuli la propria dimora ideale regalando espressioni magnifiche, rinomate a livello mondiale, e l’immensa ricchezza di frutto dell’autoctono regionale più raro e prezioso. Una cuvée di alta classe, figlia di un’originale intuizione firmata dall’enologo ungherese Tibor Gal, capostipite dell’arte enologica de La Roncaia, incoronata da un nome a ricordo del singolare e suggestivo fenomeno di eclisse di sole che ha contrassegnato la prima vendemmia.

“I grandi vini spesso sono difficili da affrontare - conclude Tami -. L’intuizione originaria di Tibor Gal, invece, porta ancora oggi nel bicchiere un grande vino, apprezzabile e godibile per tutti i palati.”