La spesa al tempo del Coronavirus: a San Vito al Tagliamento arriva la mappa digitale

In questo periodo in cui il ritmo quotidiano è dettato dalla pandemia del Coronavirus, c’è una velocissima esplosione di smart working, delivery, e-learning e il mondo ha dovuto rapidamente adattarsi all’uso su larga scala di questi nuovi strumenti di comunicazione e di commercio. Tutto questo per garantire la sicurezza delle persone, dopo che il Governo e la regione Friuli Venezia Giulia hanno emanato una serie di misure volte a garantire la salute pubblica. Regole recepite dai singoli enti comunali a partire dal Comune di San Vito al Tagliamento.



Una nuova modalità di condurre il quotidiano che ha avuto un effetto dirompente sul sistema economico, con tantissimi negozi e attività commerciali che hanno dovuto abbassare le saracinesche. Così per molte di queste realtà, per poter ritornare a lavorare - se inserite nelle previste categorie che hanno il via libera dal Governo nazionale per operare - si è reso necessario modificare l’accessibilità al pubblico, dotandosi di servizi di consegna a domicilio. Un quadro generale che ha creato una situazione non facile per gli utenti/clienti che devono districarsi nella giungla delle informazioni per verificare quali attività sono aperte e quali servizi offrono.



Ecco allora che una grande opportunità viene messa a disposizione delle attività commerciali e dei consumatori da parte del Comune - Assessorato al Commercio e all’Innovazione in collaborazione con Confcommercio-Ascom Delegazione di San Vito al Tagliamento. L’Amministrazione comunale ha realizzato una piattaforma utile a valorizzare gli esercizi di vicinato di tutta la cittadina e contemporaneamente aiutare i consumatori a trovare chi è talvolta meno visibile, soprattutto perché non si è ancora dotato di un canale di vendita online. Per raggiungerla, basta andare sul sito web del Comune di San Vito al Tagliamento e cliccare sull’apposita finestra che poi indirizzerà l’utente sulla pagina cercata.Nell’area virtuale, l’utente potrà trovare i negozi ordinati per tipologia, località e riferimenti di contatto, e il consumatore avrà così la possibilità di sapere, anche a portata di smartphone, quali negozi sono aperti e accessibili al pubblico e invece in quali ordinare comodamente a domicilio, anche scegliendo quelle realtà commerciali che non hanno un sistema strutturato di spesa on-line.