La spesa su ordinazione funziona solo in sicurezza

Anche l’azienda agricola Ecoqua di Zoppola ha aderito alla campagna di Agrifood Fvg e consegna la merce a domicilio. “Noi offrivamo questo servizio già – spiega la titolare Antonella Menotto - prima del Covid-19, ma solo a gruppi d’acquisto, e nei mercati, così avevamo già un camion frigorifero anche per la nostra carne e i salumi e tutti i permessi della Asl. Ci sono aziende che vorrebbero organizzarsi, per consegnare a domicilio, ma non hanno i permessi. Non ci si può improvvisare in questo settore, neanche a causa dell’epidemia”.

Ecoqua si è organizzato, consegnando i prodotti il venerdì mattina a Pordenone, Cordenons, Porcia, Cimpello e Azzano X; venerdì pomeriggio a Zoppola, Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento e Bannia; sabato mattina a Fiume Veneto.

“Da ottobre a febbraio abbiamo prodotti da consumo previa cottura (salsicce, cotechino, salame), e fino a ottobre della stagione successiva (salame, ossocollo e pancetta). Carne di pollo da aprile a dicembre. Carne di coniglio da maggio fino a dicembre. Carne di tacchino, faraone, anatre e germani reali da novembre a dicembre. Questo – conclude Menotto - non è il momento di maggior produzione. Per esempio, prepariamo nel macello di Cordenons solo un manzo ogni venti giorni. Panifichiamo una volta alla settimana e bisognerà aspettare la primavera anche per avere tutti i prodotti della terra. Abbiamo creato un link per ricevere le ordinazioni. Fino alla settimana scorsa usavamo Whatsapp. Impossibile stare dietro a tutti i messaggi dei clienti”.