La storia del Tirime Su fa tappa a Gorizia

“Tirime su - Coppa Vetturino” con Spumante Verduzzo Gran Dessert della Cantina Produttori Cormòns e Marsala Florio. Sono questi gli abbinamenti proposti nel nuovo evento organizzato per far conoscere il "Dolce della Venezia Giulia". La degustazione speciale è in programma domani, mercoledì 11 dicembre, alle 18 al ristorante "Il Vostro... Eden" di Gorizia (viale XX settembre, 71).

A raccontare l'incredibile storia del “Tirime su - Coppa Vetturino” - il capostipite di tutti i Tiramisù conosciuti - e a svelare i segreti di questa ricetta, sarà Flavia Cosolo, la figlia dello chef Mario Cosolo, che da anni si dedica con grande passione e competenza alla promozione di questo dessert. Il “Tirime su - Coppa Vetturino”, infatti, è stato creato negli anni '30 dallo chef stellato per i clienti del ristorante di famiglia “Al Vetturino” che all’epoca si trovava a Pieris, in provincia di Gorizia. A dialogare con Flavia Cosolo in questa occasione sarà il giornalista enogastronomico Stefano Cosma.

L'iniziativa è organizzata dal Consorzio Culturale del Monfalconese, dall’Ecomuseo Territori Genti e Memorie tra Carso e Isonzo, da PromoTurismoFvg, dalla Camera di Commercio Venezia Giulia e da Aries.