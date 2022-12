La Trota delle risorgive, un patrimonio friulano

Serata speciale a Gorizia, al Grand Hotel Entourage, per la presentazione di 'La trota delle risorgive friulane. Guizzi di sapore e di salute', il libro del maestro di cucina Germano Pontoni. Ospiti del direttore Lovato, con la regia del giornalista Enzo Cattaruzzi, in un’atmosfera gioiosa e davanti a un parterre d'intenditori e curiosi, hanno preso vita le ricette realizzate con questo prodotto tutto friulano, che ha trovato nella terra goriziana un’ospitalità unica, celebrando così un gemellaggio con il comune di Bertiolo, sede delle Risorgive, dove le trote nostrane sono allevate, in vista di Gorizia-Nova Gorica capitale della cultura 2025.

Dopo i saluti delle autorità - con l’assessore comunale di Gorizia Lazzari, il Sindaco di Bertiolo Viscardis, il presidente del Gect Petiziol, la presidente dell’Unesco Capria d’Aronco - sono seguite le relazioni tecniche di Venier dell’azienda agricola Sorgente del gusto di Sterpo e della dietologa Maria Rosaria Peri dell’AsuFc, che hanno evidenziato le qualità di questo pregiato pesce nell’ambito di un’alimentazione sicura e molto nutriente.

Quindi il filmato del maestro Pontoni ha nesso in evidenza come la trota sia un alimento sano, controllato e tracciato, indispensabile per una corretta alimentazione. Cattaruzzi, infine, ha affermato che le trote friulane non sono un semplice pesce, ma tradizione e cultura della nostra terra, il Friuli. La serata si è conclusa con un ricco assaggio di trota, minestra compresa, e con il dolce dell’Antica ricetta, la gubana di Cormons.