Continuano i laboratori per i bambini al mercato coperto di Campagna Amica a Pordenone (Via Roma, 4)organizzati in collaborazione con Coldiretti Donne Impresa e Federica animazioni.

Dopo gli appuntamenti su come far crescere l’arnica e come colorare la natura di scena è stato il gelato naturale di frutta con ingredienti a chilometro zero. Sono stati il maestro gelataio Carmelo con Francesca di Oggi gelato, officina del gusto gelato italiano, gli insegnanti che hanno svelato i segreti per preparare un buon gelato a base di pesche biologiche a chilometro zero offerte dall’azienda agricola All’Orto Biologico di Cordenons.

Gli aspiranti gelatai, dopo la lezione hanno potuto fare una abbonante degustazione.

Sabato 5 settembre, sempre al mercato coperto di Campagna Amica, appuntamento con una mattinata magica. Due sono gli spettacoli gratuiti in programma per i più piccoli abbinati ai laboratori.

Info e prenotazioni su Campagna Amica: 3355978470 e su Facebook: Federica animazioni.