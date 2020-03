Langoris, Storie di vini e di cavalieri... in audiolibro

"In questi giorni in cui i cittadini del Friuli Venezia Giulia, come tutti gli italiani, stanno giustamente a casa per prevenire e ridurre il contagio da Covid19, certamente molti si annoiano", commenta Stefano Cosma. "Le librerie sono chiuse, perciò il mio recente Langoris - Storie di vini e di cavalieri, dato alle stampe da Leg Edizioni lo scorso settembre, è diventato anche un audiolibro, da ascoltare comodamente in poltrona o a letto".

"Insieme al sito Top Voice, creato per chi non può leggere - come i non vedenti -, per chi non ha voglia e per chi non ha tempo, abbiamo deciso di renderlo ascoltabile gratuitamente. Il libro che, nella sua forma cartacea, ha 196 pagine, divise in ventun capitoli, in questa innovativa versione audio è diviso in sei parti, compresa la prefazione di Alessandro Marzo Magno, ed è letto da Laura Antonini e Stefano Bartoli. In questo difficile momento per l'Italia si possono ascoltare sul sito, senza doversi abbonare, anche articoli, racconti brevi per bambini, nonché storie regionali di cucina e di vino, del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e della Lombardia".

"Auguro a tutti quelli che oggi hanno molto tempo, un buon ascolto dal pc, dal tablet o dallo smartphone", conclude Cosma.