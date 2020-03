Le birre artigianali friulane si degustano anche online

In tempi di serrata per coronavirus, in cui si fa di necessità virtù nell’aguzzare l’ingegno per mandare comunque avanti la propria attività, i birrifici ricorrono – oltre che alle consegne a domicilio – anche ad iniziative originali da portare avanti via web. I birrifici 620 Passi di Latisana, Cittavecchia di Trieste e Foràn di Castions di Strada, in collaborazione con la giornalista e biersommelière Chiara Andreola, organizzano infatti una degustazione guidata online in tre appuntamenti.



Gli interessati non hanno che da ordinare, entro martedì 7 aprile alle ore 15, una confezione da 12 bottiglie da 33 cl di birre miste dei tre birrifici in questione che verrà loro consegnata a domicilio. Giovedì 9 aprile, martedì 14 aprile e venerdì 17 aprile dalle 18.30 alle 19.10 potranno poi collegarsi, tramite la app Zoom, alle degustazioni guidate in diretta da Chiara Andreola, con possibilità di interagire direttamente con lei e con i birrai (meeting ID e password per il collegamento verranno comunicati via mail circa mezz’ora prima). Ogni sera si andrà così alla scoperta di due birre diverse tra la Ipa Fipa, la Extra Stout Daracò, la Vienna Lucky Shoes, la Weizen White Shark, la Helles Foràn e la Scottish Ale Little Angel.



Il costo delle 12 bottiglie + 3 appuntamenti degustazione è di 59 euro, pagabile in contanti alla consegna o tramite bonifico. Per effettuare gli ordini contattare Ivano (Foràn) +39 348 4729059, Federica (Cittàvecchia) +39 333 1737218, o Davide (620 Passi) +39 3601000314.