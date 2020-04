Le colombe dell'etica del gusto al personale sanitario

L’Associazione regionale Etica del Gusto consegnerà tra oggi e domani oltre 200 colombe che gli associati hanno deciso di donare a medici e infermieri degli ospedali di Monfalcone, alcuni della provincia di Pordenone e di Udine.

“La colomba è un piccolo omaggio per dire grazie al grande impegno che il personale sanitario sta dimostrando in questo periodo. E vuole essere anche un messaggio di speranza, di una rinascita in cui tutti confidiamo” ha dichiarato Massimiliano Orso, presidente dell’associazione che annovera decine di panettieri e pasticceri di tutta la regione.



Subito dopo la consegna all’ospedale di Monfalcone, dall’ufficio relazioni con il Pubblico è stato inviato questo messaggio all’Etica del Gusto: “Oggi abbiamo distribuito i vostri dolcissimi prodotti (divisi con Gorizia ovviamente) in tutto l'ospedale e nei servizi. E tutti ci hanno risposto con grande gratitudine. Il vostro gesto ci ha regalato tanti sorrisi e volevo rendervene partecipi cercando di trasmetterveli con queste poche righe. Grazie e a tutti voi, auguri di Buona Pasqua nella speranza che porti una rinascita anche al nostro Paese perché è anche grazie al vostro lavoro che potremo recuperare le energie necessarie e superare questi giorni tanto difficili per tutti”.