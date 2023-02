Le Doc Fvg in vetrina al Vinexpo di Parigi

"Quella di Parigi è una vetrina importantissima dove i nostri vini si stanno facendo riconoscere per le peculiarità di una produzione locale capace di raccontare un intero territorio. Grazie alla preparazione e al supporto di Ersa anche quest'anno il Friuli Venezia Giulia si presenta agli esperti e alla stampa internazionale con diciotto aziende e una vasta gamma di etichette Doc, Docg e Igt protagoniste anche di due masterclass di livello".

È un bilancio più che positivo quello che l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna Stefano Zannier ha restituito nel corso della prima giornata parigina al Wine Paris-Vinexpo Paris 2023, la rassegna fieristica internazionale B2B dedicata ai vini in programma presso il quartiere espositivo Paris Expo Porte de Versailles dal oggi al 15 febbraio.

"La Regione è presente attraverso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale-Ersa che ha curato l'organizzazione e la gestione complessiva della partecipazione in collettiva delle aziende vitivinicole regionali alla manifestazione, registrando un riscontro positivo da parte sia dei partecipanti che degli operatori specializzati presenti, con importanti ricadute in termini di visibilità della produzione vitivinicola regionale sui mercati europei ed internazionali", ha spiegato Zannier, aggiungendo che "lo stand espositivo istituzionale in rappresentanza della produzione vitivinicola del Friuli Venezia Giulia accoglie quest'anno diciotto aziende, di cui otto in presenza con postazione individuale e dodici rappresentate attraverso due banchi di degustazione assistita supportati da sommelier di comprovata esperienza".

Alle otto aziende presenti con una propria postazione autonoma è stato richiesto di presentare vino Doc, Docg e Igt del Friuli Venezia Giulia, fermo o spumantizzato. A ciascuna delle dieci aziende partecipanti con la modalità di degustazione assistita è stato richiesto di presentare quattro etichette, di cui due a scelta tra Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot Nero, Prosecco e due a scelta tra Friulano, Ribolla gialla, vini bianchi e vini rossi da vitigno autoctono.

"Stamattina si è svolta anche una delle due masterclass con cui Ersa ha reso più incisiva la partecipazione della Regione al Salone internazionale dei vini, al fine di presentare alla platea di professionisti del settore la produzione vitivinicola regionale. I vini che protagonisti dei due appuntamenti sono stati selezionati, da una commissione di valutazione appositamente istituita, tra quelli proposti dalle diciotto aziende partecipanti alla collettiva". La prima masterclass era dedicata al tema "Tra aromi e acidità il Friuli Venezia Giulia raccontato dai vitigni", la seconda, in programma mercoledì, sarà incentrata su "Passato, presente e futuro del Friuli Venezia Giulia". I due appuntamenti fanno parte del programma di 54 masterclass proposti dalla fiera, alla quale sono già stati accreditati numerosi giornalisti internazionali e registrati oltre tremila incontri.

Le aziende regionali presenti alla rassegna parigina nello stand del Friuli Venezia Giulia sono: Az. Agr. Scarbolo - Friuli Colli Orientali, Borgo Veritas, Bortolusso Az. Agr. Cav. Emiro, Bucovaz, Butussi Valentino, Draga - Miklus Winery, Dri Giovanni Il Roncat, Ermacora, Gigante Adriano, Il Roncal, Kurtin, Modeano, Obiz, Pitars, Stocco, Talis Wine, Tenimenti Civa, Tenute Tomasella.