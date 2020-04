Le eccellenze del territorio arrivano a casa

Prosciutto di San Daniele Dop e vini Doc in home delivery: PromoTurismoFvg supporta le aziende del Friuli Venezia Giulia impegnate in questi giorni a offrire ai propri appassionati la possibilità di gustare le migliori specialità comodamente a casa propria. Un’opportunità, quella dell’e-commerce, su cui da sempre alcuni dei maggiori brand della regione aderenti alla Strada del Vino e dei Sapori del Fvg hanno deciso di investire e che diventa una scelta strategica anche per molti altri colleghi nei giorni del lockdown. Scelta strategica che, in questi giorni, PromoTurismoFvg sta sostenendo come servizio agli aderenti e ulteriore motivazione per convincere tutte le altre attività a entrare a far parte del network della Strada, che conta a oggi oltre 300 partecipanti.

L’incipit l’ha dato lo chef Giorgio Locatelli, celebre cuoco lombardo giudice di Masterchef che sul proprio profilo Instagram ha diffuso una “tagliata” casalinga, con protagonista uno splendido prosciutto San Daniele Dop. Non solo prosciutterie, dunque, ma anche cantine d’eccezione e forni tradizionali: molti sono preparati per la consegna a domicilio nei comuni del Friuli Venezia Giulia e in altre parti d’Italia.

Il prosciuttificio La Glacere spedisce prodotti via corriere in tutta Italia e all’estero, così come Bagatto, Arbea e Dok dall’Ava, tutte realtà aderenti alla Strada del Vino e dei Sapori (stradevinoesapori.fvg@promoturismo.fvg.it) e con attiva una rete di e-commerce in grado di recapitare gli affettati in tutto il Paese. Alle proposte si aggiunge l’iniziativa “Vicini a distanza” del Prosciuttificio Prolongo, che con un ordine di acquisto minimo offre la spedizione gratuita in tutta Italia fino al 30 aprile.

Non mancano le proposte wine con molte Doc del Friuli Venezia Giulia perfettamente attrezzate per gli home delivery. Per chi volesse abbinare al buon vino anche il piacere di una degustazione professionale, l’azienda agricola udinese Marina Danieli di Buttrio ha pensato, oltre al consueto servizio di e-commerce, a delle facili e divertenti schede di degustazione da inviare privatamente agli interessati, così da rendere accessibile a tutti gli appassionati un’esperienza completa con le specialità vinicole del territorio.

Anche Colli Orientali e Consorzio delle Doc Fvg stanno proponendo analoghe iniziative, rispettivamente con le “Degustazioni Distanti”, video realizzati direttamente dai produttori che raccontano, in vigna o in cantina, un proprio vino abbinandolo a un piatto, un libro e un film, e un canale Spotify per le Doc aggiungendo una playlist di canzoni di band regionali e tracce dedicate al vino, e sono in arrivo sulla piattaforma Spreaker dei podcast con notizie, informazioni e approfondimenti sul mondo del vino regionale e nazionale.

Chiude il ventaglio di proposte il forno e pasticceria La Gubana della Nonna di San Pietro al Natisone che, oltre ad aver lanciato l’iniziativa “Adotta una colomba” in vista della Pasqua, offre un servizio a domicilio in tutti i comuni delle Valli del Natisone, a Cividale del Friuli e a Udine, oltre alla spedizione tramite corriere espresso in tutta Italia. Inoltre, sui propri canali Instagram e Facebook la Gubana della Nonna ha inaugurato un ciclo di videoricette di pasticceria, in cui si ripropongono i dolci della tradizione, tra i quali la torta sabbiosa e la torta di mele, facili da realizzare anche per i meno esperti in cucina.