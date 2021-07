Le più belle bionde del Friuli

Da quella speciale ai fiori di sambuco, alla magnum di due litri per la sete che non finisce mai. Per non parlare della biologica senza glutine, della Pils che ricorda le ciaspole o di quella 100% malto Pilsner con sentori di camomilla e tarassaco, così fresca da essere chiamata ‘estiva’.

E per i più tradizionalisti, le Pils, le chiare, le bionde e le glamour del momento, le Ipa, le mitiche India Pale Ale. E’ un mondo senza confini e dalle più incredibili sorprese quello della birra artigianale prodotta in Friuli Venezia Giulia per soddisfare la sete dei più raffinati, ma anche dei più curiosi palati in questi mesi di calura estiva.

Noi abbiamo cominciato a scoprirlo, convinti che se l'acqua rinfresca il corpo, solo una buona birra rigenera la mente, a condizione che sia ben fresca e che racconti il territorio dove è prodotto.

Queste le nostre proposte: a voi il compito di rinfrescarle a dovere.

CLICCA PER ORDINARE!