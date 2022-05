Le priorità nell’innovazione secondo le aziende agricole

Valorizzazione del potenziale delle tecnologie digitali per incrementare la propria competitività, ottimizzazione della produzione, monitoraggio in tempo reale dei parametri di interesse (condizioni climatiche, variabili di prodotto e processo, condizioni di salute dei capi, etc.), garanzia della tracciabilità, rendere l’attività più sostenibile riducendo consumi idrici ed energetici e razionalizzando l'uso di fertilizzanti e pesticidi.

Sono queste le principali esigenze dichiarate dalle aziende agricole del Friuli Venezia Giulia nella mappatura dei fabbisogni realizzata dall’agenzia di cluster Agrifood Fvg nell’ambito del progetto europeo Credas, realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e finanziato nell’ambito del Programma Horizon 2020, Open call Service del progetto SmartAgriHubs.

Ecco cosa risulta dalle interviste fatte in tre precisi settori.

AGRICOLTURA E VITICOLTURA - La maggior parte delle imprese considera il proprio livello di innovazione digitale medio o medio-basso. Il 26,1% ritiene di avere la necessità di poter valutare le opportunità esistenti in materia di digitalizzazione, che a oggi non conosce, mentre il 21,7% vorrebbe poter testare delle tecnologie prima di investire. La maggioranza relativa è interessata a sistemi satellitari e soluzioni basate su dati geo-referenziati che consentano di migliorare le pratiche di irrigazione o fertilizzazione, altri operatori richiedono sistemi per la tracciabilità di prodotto e di filiera o sensoristica in campo per tracciare e monitorare i dati di produzione e di processo in combinazione con soluzioni IoT (Internet of Things).

ALLEVAMENTO E BENESSERE ANIMALE - Anche qui la maggioranza degli intervistati giudica il proprio attuale livello di innovazione digitale come basso o medio basso. Un'impresa su 4 si aspetta di poter rendere più efficienti le operazioni in azienda grazie alle tecnologie digitali, il 18,8% di ottimizzare la produzione, il 18,8% di incrementare la remuneratività del business.

Quasi un terzo degli operatori è interessato a soluzioni software che migliorino la gestione dei dati, il 18,8% in sistemi e sensori per il monitoraggio dei flussi di produzione, il 12,5% in tecnologie che consentano la tracciabilità di prodotto e di filiera.

ACQUACOLTURA - Gli operatori sono unanimi nell'esprimere la necessità di disporre di informazioni su casi di successo e buone pratiche che consentano di innovare attraverso l'integrazione di soluzioni digitali. Al settore interessa soprattutto poter monitorare i parametri ambientali in situ e da remoto in tempo reale, oltre che tracciare la produzione ed automatizzare il controllo qualità.

Avviato a gennaio, Credas (sigla che sta per Cross-Regional Ecosystem for Digital Agrifood Service) si concluderà a settembre e mette a disposizione delle imprese uno ‘sportello’ con cui individuare le giuste strategie di sviluppo sfruttando le più moderne tecnologie. Tappa importante del percorso sul territorio sarà la fiera AquaFarm a Pordenone, dove giovedì 26 maggio ci sarà un workshop dedicato all’innovazione in acquacoltura. Poi, il 30 maggio è previsto un webinar per trasferire conoscenze per promuovere una zootecnia 4.0, il 20 giugno un seminario sulla transizione verde del settore agroalimentare, a luglio un evento dedicato alla viticoltura di precisione.

Per la fine di giugno, inoltre, Agrifood Fvg in collaborazione con Ersa e Insiel sta organizzando un grande evento di matchmaking, con incontri B2B tra imprese agrifood ed esperti ICT e agritech, un “pitching event” con la presentazione di soluzioni innovative e un corso di formazione mirato. Le attività proseguiranno fino a settembre, con ulteriori momenti di diffusione e formazione, assistenza tecnica alle imprese, study visit per imprenditori e anche per studenti e attività dimostrative.

Il progetto Credas infatti si basa su una collaborazione tra sistemi di sviluppo tra regioni italiane e in particolare nasce da un’idea che ha accomunato Agrifood Fvg con Cluster Agrifood dell’Emilia Romagna a cui si è aggiunto il dialogo aperto con Innosap del Veneto. Grazie a questa collaborazione si potrà accedere alle migliori soluzioni innovative di integrazione del digitale nella pratica agricola anche visitando aziende agricole pilota, parlando di casi di successo di altri imprenditori e visionando le migliori tecnologie (sensori, droni, robot, rover e sistemi di gestione digitale Dss). I tre Cluster regionali stanno ora operando per rendere stabile la collaborazione anche oltre la fine del periodo di finanziamento avendo apprezzato quanto sia efficace poter lavorare insieme su argomenti oggi all’ordine del giorno degli imprenditori agroalimentari e rurali.