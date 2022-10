Le ricadute della Pac 2023-2027 sull’agricoltura del Paese, con particolare riferimento a quella del Friuli Venezia Giulia, e la situazione di grande incertezza che stanno attraversando i mercati agricoli saranno all’ordine del giorno dei lavori di un convegno organizzato dalla Copagri Friuli Venezia Giulia, che si terrà venerdì 28 ottobre, dalle ore 17:00 presso la sala riunioni della Cantina di Rauscedo a Codroipo, in via Zompicchia 10.

“La nuova programmazione europea, aldilà di una sensibile diminuzione dei finanziamenti, introduce diverse novità rilevanti che metteranno le imprese agricole nelle condizioni di dover ripensare i propri orientamenti produttivi. In tale ottica, riteniamo che conoscere per tempo le novità sarà fondamentale per aiutare e orientare i produttori agricoli nel raggiungimento degli obiettivi comunitari”, spiega il presidente della Copagri Fvg Valentino Targato, il cui intervento concluderà i lavori convegnistici.

Le principali novità della Pac 2023-2027 saranno illustrate nel dettaglio dal presidente dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare-Ismea Angelo Frascarelli e analizzate dal direttore generale della Copagri Maria Cristina Solfizi; ai lavori, durante i quali ci sarà spazio per un momento di confronto e di dibattito con tutti i presenti, interverrà inoltre l’assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e della montagna Stefano Zannier.